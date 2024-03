Manutenção Programada ViaMobilidade – 25 a 31 de março

Manutenções programadas na Linha 9-Esmeralda

A Linha 9-Esmeralda passa por nova etapa de manutenção programada. As ações fazem parte do plano de modernização das linhas administradas pela ViaMobilidade e têm sido intensificadas em horários de operação, fora do pico. Entre as melhorias realizadas estão as trocas de trilhos e dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, sempre com foco na segurança e na eficiência da operação.

Linha 9-Esmeralda

De segunda a quinta-feira (25 a 28/3), os intervalos serão de 14 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal das 10h às 15h30.

Na quarta (27/3) e na quinta-feira (28/3), das 23h à 0h, os intervalos serão de 14 minutos na linha toda.

Na sexta-feira (29/3), das 4h à 0h, os intervalos serão de 17 minutos em toda a linha.

No domingo (31/3), das 6h às 20h, os intervalos serão de 17 em toda a linha.