Manutenção programada no bairro Tatetos começa neste sábado (13)

A Sabesp realiza, a partir das 8h deste sábado (13), uma manutenção programada no poço de Tatetos, no sistema de distribuição de água do bairro, localizado no município de São Bernardo do Campo. Os trabalhos visam a melhoria operacional e garantir a segurança hídrica para a população.

Os moradores do bairro Tatetos serão atendidos com caminhões-tanque até a conclusão dos trabalhos. A Companhia pede o consumo consciente da água.

A previsão é que os trabalhos tenham duração de três dias, e sejam finalizados na tarde de segunda-feira (15).

Casos de emergência serão atendidos pelo WhatsApp 11 3388-8000 (mensagem de texto) ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).