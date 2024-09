Manutenção pode afetar abastecimento em bairros de Santo André nesta terça-feira (10)

A Sabesp informa que nesta terça-feira (10), realiza manutenção emergencial nos sistemas da Estação Elevatória da Vila Vitória, em Santo André. A ação é realizada devido a uma falta de energia elétrica que inicialmente afetou o funcionamento dos equipamentos do local. O serviço tem previsão de conclusão até o final do dia, com normalização do fornecimento de água ocorrendo de forma gradativa, ao decorrer da noite.

Os bairros que podem sentir os efeitos da manutenção são: Jd. Las Vegas, Jd. Do Estádio, Jd. Alvorada, V. Vitória, V. Pires, V. Mazzei, Jd. Sta Cristina, Jd. Aclimação, Sitio Dos Vianas, Jd. Irene, Jd. Ciprestes, Cata Preta, V. Linda, V. Junqueira, Jd. Guilhermina e Cecilia Maria.

As equipes da Companhia trabalham para restabelecer o sistema na maior brevidade possível. É importante que os clientes façam uso consciente de água, priorizando o volume das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização na distribuição da água.