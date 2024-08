Manutenção paralisa Sistema Guarapiranga neste domingo (4)

A Sabesp realiza neste domingo (4) uma manutenção preventiva no Sistema Guarapiranga, visando ampliar sua segurança operacional. Para a realização dos serviços, será necessário fazer uma parada programada no funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) ABV (Alto do Boa Vista), responsável pela produção de água do sistema. A intervenção ocorrerá das 14h de domingo (4) às 5h de segunda-feira (5).

Para diminuir os impactos no abastecimento, será acionada a flexibilização do Sistema Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que permitirá que áreas normalmente atendidas pelo Guarapiranga recebam momentaneamente água de outros sistemas através de transferências. Cerca de 3 milhões de moradores nas zonas sul e oeste de São Paulo e nos municípios de Cotia, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu das Artes podem ter o fornecimento afetado. A Sabesp orienta o uso consciente da água até a normalização do sistema.

O abastecimento em regiões com serviços essenciais, como hospitais, será mantido através de redirecionamentos para que não haja intermitência. Também serão disponibilizados caminhões-tanque para situações de emergência. Consultas e notificações devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

Dentro dos trabalhos, será realizada a substituição de uma válvula na Estação Elevatória de Água Bruta Guarapiranga, responsável por enviar água para tratamento e que sofre desgaste natural ao longo do tempo. Outros cinco equipamentos idênticos passarão por revisão. Cada válvula tem 1,2 metro de diâmetro e pesa 8 toneladas.

Será feita ainda a manutenção preventiva no sistema de limpeza do gradeamento da estação elevatória, que remove materiais sólidos retidos. Já o ponto de captação na barragem do reservatório Guarapiranga passará por limpeza, realizada por equipe de mergulhadores, 15 metros abaixo da água. Também haverá verificações e ações preventivas em outros pontos do sistema.

RELAÇÃO DOS BAIRROS

SÃO PAULO (por setor de abastecimento):

SETOR AMERICANÓPOLIS: Balneário Mar Paulista, Campininha, Cid Ademar, Cidade Julia, Guacuri, Jd Beatriz, Jd Cidalia, Jd Consorcio, Jd Cupecê, Jd Itacolomi, Jd Itapura, Jd Jabaquara, Jd Luso, Jd Miriam, Jd Piratininga, Jd Rubilene, Jd São Jorge, Jd Scaff, Jd Selma, Jd Uberaba, Jd Ubirajara, Jd Ubirajara, Pantanal.

SETOR BROOKLIN NOVO: Cidade Monções, Itaim Bibi, Jd Cedro do Líbano, Jd das Acácias, Jd Edith, Vila Cordeiro, Vila Gertrudes, Vila Henrique, Vila S Francisco, Vila Uniao.

SETOR CAMPO BELO: Aeroporto de Congonhas, Brooklin Paulista, Campo Belo, Cidade Domitila, Jardim Scaff, Jd Alice, Jd Brasil, Jd Brasil, Jd Itacolomi, Jd Jabaquara, Nova Piraju, Pq Colonial, V S Catarina, Vila Aeroporto, Vila Alexandria, Vila Carmen, Vila Congonhas, Vila Mascote, Vila Paulista.

SETOR CAPÃO REDONDO: Campelo, Capao Redondo, Ch S Maria, Ch Vista Alegre, Cid Ademar, Cid Auxiliadora, Cj Res Fazzioni, Cj Res Vanguarda, Cohab Adventista, Cohab Jova Rural, Conj Hab Instituto Adventista, Estancia Pirajussara, Guaiauna, Horto Do Ipe, Irapiranga, Jd Alvorada, Jd Amalia, Jd Amelia, Jd Angela, Jd Atlantico, Jd Aurelio, Jd Avenida, Jd Bela Vista.

SETOR CHÁCARA FLORA: Alto da Boa Vista, Campo grande, Chac Monte Alegre, Chac Monte Alegre, Chac Paineiras, Chac Pouso Alegre, Chacara Flora, Jd Aliança, Jd Alvorada, Jd Campo Grande, Jd Cordeiro, Jd Florida, Jd Los Angeles, Jd Luanda, Jd Marajoara, Jd Martini, Jd Petrópolis, Jd Promissão, Jd Prudência, Jd Silvana, Jd Taquaral., Jd Umuarama, Jurubatuba.

SETOR GRAJAÚ: Cantinho do Céu, Chacara Cocaia, Grajau, Jardim Kika, Jd Almeida Prado, Jd Alpino, Jd Alvorada, Jd Arco-íris, Jd Cocaia, Jd Eliana, Jd Floresta, Jd Icarai, Jd Kioto, Jd Lucelia, Jd Moraes Prado, Jd Reimbergue, Jd S Bernardo, Jd das Imbuiais, Jd S Rafael, Jd Santa Barbara, Jd Shangrila, Jd Tres Corações., Parque America, Pq Brasil.

SETOR INTERLAGOS: Chácara das Corujas, Cid Dutra, Guarapiranga, Interlagos, IV Centenário, Jd Colonial, Jd Cristal, Jd Cruzeiro, Jd das Imbuias, Jd dos Bichinhos, Jd Edilene, Jd Edith, Jd Graúna, Jd Guaembu, Jd Guanhembu, Jd Ipanema, Jd Iporanga, Jd Kika., Jd Malia, Jd Malia, Jd Maraba, Jd Presidente, Jd Primavera.

SETOR JABAQUARA: Jabaquara, Jd Aeroporto, Jd Ceci, Nova Piraju, Pq Conceição, Pq Jabaquara, V Guarani, V Noca.

SETOR JARDIM ÂNGELA: Alto do Riviera, Capão Redondo, Chac Tres Caravelas, Chacara Balbina, Chácara Bandeirantes, Chacara Santa Maria, Cidade Ipava, Estancia Mirim, Feitiço da Vila, Jd Angela, Jd Caiçara, Jd Capela, Jd Copacabana, Jd do Colégio, Jd do Colégio., Jd do Edem, Jd dos Reis, Jd Florida Paulista, Jd Fujiara, Jd Guaruja, Jd Guaruja, Jd Herculano, Jd Kagohara.

SETOR JARDIM RECORD: Águas Mornas, Arraial Paulista, Boa Vista, Butantan, Cantinho Do Ceu, Centro, Chacara Everest, Cid Intercap, Cohab Raposo Tavares, Educandário, Jabaquara, Jaguaré, Jd Adalgisa, Jd Amaralina, Jd America, Jd Aracati, Jd B Vista, Jd Batalha, Jd Beatriz, Jd Boa Vista-Butantã, Jd Bom Tempo, Jd Canner, Jd Carmelina.

SETOR JARDIM SÃO LUIZ: Chac Vista Alegre, Cidade Fim de Semana, Guarapiranga, Jd Antonieta, Jd Bandeirante, Jd Capelinha, Jd Comercial, Jd Dinar, Jd Dulce, Jd Fim de Semana, Jd Flores, Jd Ibirapuera, Jd Imbe, Jd Klein, Jd Lilah, Jd Macedonia, Jd Modelo, Jd Monte Azul, Jd Nova Germânia, Jd Novo Santo Amaro, Jd S Antonio, Jd S Francisco, Jd S Francisco.

SETOR MARILDA: Balneário S José, Casa Grande, Jardim Alviverde, Jardim das Pedras, Jd Campinas, Jd Itajaí, Jd Lucelia, Jd Marilda, Jd Mirna, Jd Moraes Prado, Jd Noronha, Jd Novo Horizonte, Jd S Judas Tadeu, Jd Sabia, Jd Sete de Setembro, Jd Tres Corações, Jd Varginha, Pq Maria Fernanda, Terceiro Lago, Vila Natal.

SETOR MORUMBI: Aclimação, Americanópolis, Bela Vista, Brooklin Novo, Campo Limpo, Ch N S Bom Conselho, Cid Jardim, Cid Julia, Cid Maria Virginia, Cid S Francisco, Cj Inacio Monteiro, Cj Ipe, Cj Res Jd Ely, Heliópolis, Jd Alzira, Jd Ampliação, Jd Ana Maria, Jd Antonio, Jd Arpoador, Jd Bom Refugio, Jd Bonfiglioli, Jd Caboré, Jd Cambara, Jd Campo Limpo, Jd Capelinha, Jd Catanduva, Jd Centenário, Jd Colombo, Jd Das Flores, Jd Das Palmas, Jd Das Pedras, Jd Do Colégio, Jd D’oeste, Jd Dom Jose, Jd Dos Reis, Jd Edith, Jd Edith Zona Sul, Jd Edith-Morumbi, Jd Elga, Jd Elisa, Jd Esmeralda, Jd Ester Yolanda, Jd Eunice, Jd Faria Lima, Jd Filhos Da Terra, Jd Fonte Do Morumbi, Jd Guedala, Jd Iguatemi, Jd Inga, Jd Ipe, Jd Itamarati, Jd Itapura, Jd Jangadeiro, Jd Leonor, Jd Londrina, Jd Marciano, Jd Maria Duarte, Jd Maria Teresa, Jd Martinica, Jd Mitsutani, Jd Monte Kemel, Jd Morro Verde, Jd Morumbi, Jd Mte Kemel, Jd N S Aparecida, Jd Nazareth, Jd Novo Oriente, Jd Olimpia, Jd Olinda, Jd Palmas, Jd Panorama, Jd Paraisópolis, Jd Paris, Jd Pedra Branca, Jd Piracuama, Jd Pirajussara, Jd Pirassununga, Jd Ponte Do Morumbi, Jd Rebouças, Jd Recanto Morumbi, Jd S Antonio, Jd S Roque, Jd Sabia, Jd Samara, Jd Sandra, Jd Sao Roque, Jd Silvia, Jd Taboão, Jd Teresa Rosa, Jd Umarizal, Jd Umuarama, Jd Várzea Do Morumbi, Jd Vazami, Jd Viana, Jd Vitoria Regia, Jd Walquíria, Morumbi, Null, Paraiso Do Morumbi, Paraisópolis, Pq Arariba, Pq Bairro Morumbi, Pq Ipe, Pq Mirassol, Pq Morumbi, Pq Planalto, Pq Rebouças, Pq Regina, Pq Shangrilá, Pqe Arariba, Real Parque, Sao Paulo, Super Q Morumbi, V Albano, V Anália, V Andrade, V Butantã, V Campo Belo, V Carioca, V Das Belezas, V Ferreira, V Ferreirinha, V Franca, V Gilda, V Gustavo, V Inah, V Martinica, V Morse, V Morumbi, V N S Aparecida, V Nova Pirajussara, V Nova Pirajussara, V Olga, V Paris, V Pirajussara, V Pires, V Praia, V Progredior, V Ruth, V Sonia, V Suzana, V Tramontano, Várzea Do Morumbi, Vila Andrade, Vila Ema, Vila Tramontano.

SETOR PARELHEIROS: Centro, Chac S Silvestre, Chácara Papai Noel, Colonia, Cond Vargem Grande, Jardim dos Alamos, Jd Aladim, Jd das Fontes, Jd das Laranjeiras, Jd Francisco de Assis, Jd Marcelo., Jd Novo Parelheiros, Jd Novo Parelheiros, Jd S Martinho, Jd S Nicolau, Jd Santa Terezinha, Jd Silveira, Parelheiros, Pq Recreio, Rec Campo Belo, S Fe, V Roschel, Vila Marcelo.

SETOR PARQUE BOLOGNE: Capão Redondo, Chacara Santa Maria, Jardim Guaruja, Jd Caiçara, Jd Copacabana, Jd Fujihara, Jd Lila, Jd Nakamura, Jd S Bento, Parque Bologne, Parque Independência, Pq Novo Santo Amaro, Vila Fazzeoni.

SETOR PEDREIRA: Balneário São Francisco, Cid Julia, Eldorado, Eldorado, Guacuri, Jardim Castelo, Jd Apura, Jd Bandeirantes, Jd Rubilene, Pq Doroteia, Praia Leblon, Refugio S Terezinha, Sete Praias.

SETOR PIRAJUSSARA: Cj Res Prestes Maia, Conj Hab S Amaro C, Jardim Bom Refugio, Jardim Catanduva, Jardim Clementino, Jardim Dorly, Jardim Maria Sampaio, Jardim Mitsutani, Jardim Morro Verde, Jardim Nadir, Jardim Olinda, Jardim Paris, Jardim Pirajussara, Jardim Taboão, Jardim Umarizal, Jardim Umuarama, Jardim Vazami, Jd Maria Virginia, Lar Sao Paulo, Parque Esmeralda, Parque Jacarandá, Pirajussara, Vila Olga.

SETOR SANTO AMARO: Chac Japonesa, Chac S Antonio, Granja Julieta, Jd Abrantes, Jd Abrantes, Jd Cedro do Libano, Jd Dom Bosco, Jd Promissão, Jd S Antonio, Santo Amaro(parte), Várzea de Baixo, Vila Almeida, Vila Campos Sales., Vila Cruzeiro, Vila Guaianazes, Vila Miranda, Vila S Francisco, Vila União.

SETOR VILA CLARA: Americanópolis, Americanópolis(parte), Cid Ademar, Cidade Domitila, Jd Cunha Bueno, Jd Itacolomi, Jd Jabaquara, Jd Lourdes, Jd Luso, Jd Mendes Gaia, Jd Miriam, Jd Sul São Paulo, Jd Vilas Boas, V Canaan, V Santa Catarina, Vila Capela, Vila Elida, Vila Fachini.

SETOR VILA DO ENCONTRO: Cid Leonor, Cid Leonor, Cid Vargas, Jabaquara, Jd Cunha Bueno, Jd Lourdes, Jd Metropolitano, Jd Oriental, Pq Jabaquara, V do Encontro, V Fachini, V Guarani.

SETOR VILA MARIANA: Aclimação, Chácara Klabin, Conjunto dos Bancários, Indianópolis, Jd Aurélia, Jd Vila Mariana, Mirandópolis, Morro da Aclimação, Vila Afonso Celso, Vila Clementino, Vila Mariana

COTIA: Água Espraiada, Altos Da Raposo, Bandeiras, Bosque Do Vianna, Caucaia Do Alto, Ch Atalaia, Ch Cantagalo, Ch Dos Lagos, Ch Eliana, Ch Gr Velha, Ch Progresso, Ch Refugio, Ch Vianna, Cotia, Gr Do Lago, Gr Poty, Gr Vianna, Gr Vianna II, Gramado, Granja Vianna, Horizontal Park, Jd Algarve, Jd Barbacena.

TABOÃO DA SERRA: Ch Agrindus, CSU, Jd Glória, Jd Record Gleba C, V S Luzia.

ITAPECERICA DA SERRA: Bairro da Lagoa, Centro, Chac Fisher, Chacara Hitoshi, Chacara Iracema., Chacara Santa Julia, Chacara Santa Maria, Cidade Julia, Crispim, Jardim Cinira, Jardim Jacira, Jd Analândia, Jd Angela, Jd Batista, Jd Branca Flor, Jd das Esmeraldas, Jd das Oliveiras, Jd das Palmeiras, Jd dos Pelucios, Jd Elisa, Jd Europa, Jd Horizonte Azul, Jd Idemori.

EMBU DAS ARTES: Bosque do Embu, Centro, Chac Ana Lucia, Chac Caxingui, Chac Maria Alice, Chac Maria Alice, Chac S Marcos, Chac S Marcos, Chac Santa Maria, Chac Uirapuru, Chácara Bartira, Engenho Velho, Estancia Panorama, Jardim Santo Antonio, Jd Arabutan, Jd da Luz, Jd das Colinas, Jd Dom José©, Jd dos Pinheiros, Jd Eldorado, Jd Elisabeth, Jd Ellisa, Jd Embuema.