Manutenção na Estação Elevatória Santa Etelvina pode afetar o abastecimento em parte da Zona Leste

A Sabesp vai realizar a partir das 7h desta quinta-feira (30) uma manutenção na Estação Elevatória Santa Etelvina. Durante a ação, o fornecimento de água pode sofrer interrupções em algumas regiões da zona leste de São Paulo.

A previsão é que o serviço seja concluído às 15h, com normalização gradual no abastecimento. A manutenção será para troca de um equipamento na unidade de bombeamento do sistema e tem o objetivo de melhorar o abastecimento de água na região.

A Sabesp orienta a população a usar a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento.

Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento. As consultas e notificações devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 (mensagem de texto) ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

A Sabesp lamenta os transtornos e esclarece que a manutenção está sendo comunicada por meio de SMS a consumidores com cadastro atualizado, por comunicado à imprensa e pelas redes sociais da Companhia.

Bairros que podem ser afetados:

Conj. Sta Conceição, Inácio Monteiro, Jd Sta Etelvina, Jd Sta Terezinha, Jd Sto Antônio, Cohab Santa Etelvina VII, Cohab Cid. Tiradentes, Jd Pérola III, Jd Pedra Branca, Barro Branco 2, Cohab Área Treze, Jd Hortência, Cid. Tiradentes, Conj. Barro Branco, Conj. Castro Alves, Conj. Inácio Monteiro, Conj. Juscelino Conj. Prestes Maia, Jd. Santa Maria, Jd. Santa Rita, Jd. Wilma Flor, Jd. do Divino, Jd. Maravilha e Jd. das Roseiras.