Manutenção na Estação de Tratamento de Água pode afetar o abastecimento em Embu Guaçu nesta quarta-feira (27)

A Sabesp informa que, nesta quarta-feira (27), será realizado um reparo no poço de captação da Estação de Tratamento de Água de Embu Guaçu. Os serviços acontecerão ao longo do dia, com previsão de conclusão até o final da noite. A normalização do abastecimento está prevista para ocorrer de forma gradativa no decorrer da madrugada desta quinta-feira (28).

A Companhia recomenda que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização do abastecimento. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.