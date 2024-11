Manutenção emergencial pode afetar fornecimento de água em Carapicuíba

A Sabesp finalizou, na manhã desta quarta-feira (6), serviços emergenciais de manutenção no sistema de abastecimento que atende o município de Carapicuíba. A ação, que visa garantir a segurança hídrica da cidade, pode causar intermitência no abastecimento em alguns bairros da cidade até a plena recuperação do sistema. A normalização do fornecimento de água deve ocorrer, gradativamente, até o final da noite de hoje.

A Companhia ressalta que os bairros que podem sentir intermitência no abastecimento são: Vila Veloso, Vila Municipal, Vila Menk, Vila Lourdes, Vila Iza, Vila Cretti, Vila Caldas, Pq Antonio Benedito, Jd Santo Estevão, Jd São Daniel, Jd Novo Horizonte, Jd Jussara, Jd Guapiuva, Corinthinha, Cohab I e Cidade Ariston.

Por isso, é importante que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização do abastecimento. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.