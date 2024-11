Manutenção emergencial pode afetar fornecimento de água em bairros de Embu das Artes

A Sabesp realiza, na manhã desta terça-feira (12), serviços emergenciais de manutenção em uma rede do sistema de abastecimento que atende bairros de Embu das Artes. A ação pode causar intermitência no abastecimento em alguns bairros da cidade, durante a execução dos trabalhos, até a plena recuperação do sistema.

Para a realização dos serviços, foi necessária a interdição da rua Xavantes, no bairro Jardim Santa Tereza. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no final da noite desta terça-feira (12), com a normalização do fornecimento de água ocorrendo, gradativamente, após a conclusão e durante a madrugada de quarta-feira (13).

Os bairros que podem sofrer com intermitência no abastecimento são: Centro, Chácara Caxingui, Chácara São Marcos, Jd Casa Branca, Jd Castilho, Jd do Colégio, Jd dos Eucaliptos, Jd dos Moraes, Jd Nova República, Jd Novo Campo Limpo, Jd Nsa Sra de Fátima, Jd São Francisco, Jd São Marcos, Jd São Vicente, Jd Santarém, Jd Sta Tereza, Jd Valo Verde, Jd Vazame e Parque Pirajussara.

A Companhia disponibilizará caminhões-tanque para atender situações emergenciais como escolas e hospitais.

É importante que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até a normalização do abastecimento. Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos os efeitos no abastecimento.

A Sabesp permanece à disposição e informa que ocorrências podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.