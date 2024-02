Manutenção emergencial pode afetar abastecimento em parte de Ribeirão Pires

A Sabesp informa que está realizando manutenção emergencial em equipamento do sistema de distribuição de água de Ribeirão Pires, podendo haver desabastecimento nesta quarta-feira (14) nos bairros: Jd. Iramaia, Chácara Pilar Velho, Vila Zilda, Jd Verão, IV Divisão, Tecelão, Vila Rica, Vila Bonita, Itrapoã, Tanque Caio, Recanto Irani.

As equipes trabalham no reparo, que deve ser concluído no período da noite e a previsão é que a retomada do abastecimento ocorra de forma gradual durante a madrugada de quinta-feira (15).

A Sabesp orienta os moradores para que usem de forma consciente a água dos reservatórios domiciliares.

A Companhia pede a compreensão de todos e reforça que segue à disposição para atendimento aos clientes pelo WhatsApp oficial da Sabesp (mensagem de texto) ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).