Manutenção emergencial pode afetar abastecimento de São Bernardo e Diadema, nesta segunda (17)

A Sabesp informa que realizará durante a noite de hoje (16) até às 7h desta segunda-feira (17), manutenção emergencial na Estação de Tratamento de Água Rio Grande. A manutenção será realizada neste horário com o objetivo de reduzir os impactos no abastecimento nos municípios de São Bernardo do Campo e Diadema.

A previsão de normalização total do abastecimento será gradativa até a madrugada de terça-feira (18).

A Companhia pede desculpas pelos transtornos e recomenda o uso consciente do volume de caixas-d’água dos imóveis e, se possível, a reserva até que o sistema de distribuição esteja em operação integral. A medida ajudará a minimizar os impactos até que o sistema de distribuição retorne à operação integral.

Os imóveis residenciais que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo, como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos as intermitências no abastecimento.

Ocorrências e solicitações podem ser registradas na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site.