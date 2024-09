Manutenção emergencial em rede de água pode afetar abastecimento em São Bernardo do Campo, neste sábado (28)

A Sabesp está trabalhando, neste sábado (28), no reparo da rede de distribuição de água na Avenida João Firmino, bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, após o rompimento da adutora na madrugada. O vazamento foi contido.

Poderá haver intermitência no fornecimento de água nos bairros: Jd das Orquídeas, Jd Laura, Cooperativa, Las Palmas, Assunção, Alves Dias, Parque Alvarenga, Núcleo João De Barro, Pq dos Pássaros, Parque das Garças, Jd Brasilândia, Jd Claudia, Jd Belita, Dos Alvarenga, Jd Esmeralda, Jd das Oliveiras, Jd Uenoyama, Cantareira, Jd Santo Inácio, Jd Nazareth, Jd Mizuho, Parque Alvarengas, Jd Thelma, Núcleo São Jorge, Parque Ideal, Jd Novo Horizonte, Jd São Jorge, Vila Soares, Vila Cruzeiro, Nosso Senhor do Bomfim, Jd Laura Ii, Jd João de Barros, Jd Colonial, Vila União, Jd Continental, Jd Marina, Bairro dos Casa, Jd do Imperador, Nosso Lar, Monte Sião, Jd das Palmeiras e Parque dos Químicos.

A Companhia orienta o uso consciente do volume armazenado nas caixas-d’água dos imóveis, se possível priorizando o uso para higiene e alimentação, até a conclusão dos servicos e a recuperação do abastecimento, que ocorrerá de forma gradual.

A Companhia permanece à disposição dos clientes na Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.