Manu Gavassi lança projeto audiovisual

Uma contadora de histórias 360 graus. Uma roteirista que compõe. Uma cantora e compositora que produz e dirige. Jamais uma coisa só ou um só lugar. Acrescente a isso boas doses de inquietude, provocação e ousadia, numa leitura corajosa da própria carreira e do mundo do entretenimento como um todo. O resultado é a série de lançamentos audiovisuais de Manu Gavassi que marcam o final de 2023 e apontam novos rumos para essa artista no ano que chega.

Um teaser e três clipes em formato de filmes curta metragem, mesclando músicas, histórias e participações especiais, revelam as diversas faces de Manu. Os lançamentos começam dia 13, amanhã, com a divulgação do teaser que mostra Gavassi sendo entrevistada por ela mesma e coloca em pauta os dilemas e as dores de um artista contemporâneo.

Cada clipe mergulha em uma temática questionadora e própria. Manu assina as composições, roteiros e direção desse projeto audiovisual, autobiográfico, que promete questionar o atual momento da produção cultural brasileira.