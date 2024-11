Manu Gavassi anuncia gravidez

Nesta sexta-feira (8), a cantora e ex-participante do reality show Big Brother Brasil, Manu Gavassi, revelou ao público uma notícia especial: ela está grávida de seu primeiro filho. O anúncio foi feito através de uma publicação em seu perfil no Instagram, onde ainda não foram divulgados o sexo e o nome do bebê.

A imagem compartilhada por Manu retrata a artista exibindo um sorriso radiante enquanto exibe sua barriga de gestante. A legenda da foto traz uma mensagem carinhosa: “Cinco meses de (ainda mais) amor”, expressando a alegria deste momento único em sua vida.

A revelação gerou uma onda de reações nas redes sociais, com diversas celebridades enviando felicitações à futura mamãe nos comentários da postagem.