Mantiqueira Brasil marca presença na  ABRAS’24 Food Retail Future

Mantiqueira Brasil participa da ABRAS’24 Food Retail Future, realizada pela Associação Brasileira de Supermercados, que reunirá mais de 1200 líderes globais e nacionais para discutir o varejo alimentar. Com o tema “The Consumer Life Challenge – Melhorando a vida do consumidor”, o encontro acontece de 15 a 17/09, no Royal Palm Plaza Resort, em Campinas, São Paulo.

Visando estreitar relacionamento com as principais lideranças do varejo alimentar, por meio de sua extensa variedade de ovos, a empresa apresenta ao público seu portfólio completo, com destaque para a marca principal Happy Eggs®, top of mind de galinhas livres entre os consumidores, que estará disponível para degustação dos visitantes e ativação no café da manhã do hotel.

Os Happy Eggs ®, cujo portfólio diversificado de 10 itens acaba de crescer, com o lançamento do Jumbo vermelho e branco (embalagem com 10 ovos) e dos ovos orgânicos caipiras (embalagem com 20 ovos), é fruto do compromisso firmado pela companhia de alcançar 2,5 milhões de galinhas criadas livres até 2025. Os esforços resultaram na antecipação da meta, celebrada e atingida em junho de 2024, um ano e meio antes do previsto.

O estande trará também as demais marcas: Eggscelente, categoria de ovos pasteurizados, em embalagem Tetrapak, voltada, sobretudo, para o setor alimentício de restaurantes, panificadoras e hotelaria, além dos Ovos Mantiqueira e Fazenda da Toca, marca líder em ovos orgânicos, adquirida pela companhia em 2022.

“Além de apresentar nosso extenso portfólio de ovos, também comunicaremos os avanços inovadores e a expansão de nossas unidades produtivas em Formosa–GO, Lorena–SP e São João do Itaperiú–SC, para cobrir o país, pelo sistema de galinhas livres. Estamos realizando uma revolução das galinhas livres, que nos permite mais escala com novas tecnologias e segurança alimentar, tudo isso 100% automatizado”, comenta Márcio Utsch, presidente Mantiqueira Brasil.

POR DENTRO DA MANTIQUEIRA BRASIL

A Mantiqueira Brasil é líder no segmento de avicultura, postura em inovação e tecnologia na América do Sul e a 9ª maior empresa do mundo no setor. Com unidades produtivas em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Santa Catarina, tem presença no mercado nacional e internacional.

ABRAS’24 FOOD RETAIL FUTURE – DE 15 A 17 DE SETEMBRO

ROYAL PALM PLAZA RESORT

Av. Royal Palm Plaza, 277 G– Jardim Nova Califórnia Campinas–SP- Estande 73

