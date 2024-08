Mantendo o espírito olímpico aceso, Ribeirão Pires abre 2º edição do Festival Estudantil do Futuro

O espírito olímpico segue aceso em Ribeirão Pires, mesmo após o final das Olimpíadas de Paris, na França, que se encerraram no dia 11 de agosto. Isso porque, na manhã desta nesta sexta-feira (23), a Estância deu início à segunda edição do Festival Estudantil do Futuro, com evento que ocorreu na Tenda Multicultural, e reuniu 32 escolas do município, entre municipais, estaduais e particulares.

Com faixas que levavam os nomes das escolas, estandartes bandeiras e flâmulas, os estudantes de todas as escolas participantes deram um show ao adentrar no espaço determinado. Simulando as comissões olímpicas, que representam seus países, os alunos e alunas mostram-se muito orgulhosos carregando as cores e os nomes das instituições educacionais que frequentam. Mais de 7.000 estudantes devem disputar os jogos, que está maior do que a edição passada.

O Festival Estudantil do Futuro contará com modalidades esportivas, culturais e educacionais e tem como um dos objetivos principais realizar a integração entre os estudantes das unidades escolares, além de disseminar, entre seus participantes, a cultura de paz.

Antes do início da abertura dos jogos, como reza a cartilha do atleta, os estudantes presentes realizaram o juramento do atleta, em que eles prometem seguir as regras, serem cordiais e respeitas os adversários. A leitura ficou a cargo da estudante Nicole Bernardo Barreto, que frequenta o 8º ano da EM (Escola Municipal) Prof. Sebastião Vayego de Carvalho. “Muito importante a participação das escolas em eventos como este. Acredito que esse tipo de atividade pode contribuir para que o aluno e a aluna possam ser pessoas melhores”, declarou.

O aluno da escola Jean Piaget, Davi Souza, que atua como goleiro da equipe de futebol de salão Santo André/Intelli sub 12 e que também defende o escuto do Grêmio Mauaense, no campo, fez uma pequena fala sobre a importância das atividades físicas e de como se tornar um atleta. “Primeiro temos que respeitar os outros jogadores, almejar sermos melhores e entender que a disputa pode ser vitoriosa ou não”, declarou.

Dentre as modalidades que estarão nesta edição do Festival Estudantil do Futuro se destacam o futsal, o vôlei d praia, damas, pega fita, basquete 3×3 e até jogos eletrônicos, com Fifa e Just Dance. Mas nem só de esportes viverá a disputa, estudantes também poderão apresentar números de dança, videoarte e teatro por exemplo. Para o eixo do Meio-Ambiente, haverá coleta de tampinhas pet. As competições devem seguir até o dia 30 de setembro, quando haverá o encerramento do evento esportivo-cultural.