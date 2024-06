Mansão de Pelé no Guarujá pode ir a leilão por dívida milionária

Uma mansão que pertencia a Pelé, localizada no Guarujá, litoral Sul de São Paulo, pode ser leiloada para saldar uma dívida milionária.

O imóvel, avaliado em R$ 8 milhões, soma uma dívida R$ 452.102,54 de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) junto à Prefeitura da cidade.

A casa também foi colocada como penhora de uma outra pendência de Pelé, não especificada, no valor de R$ 7 milhões. Em caso de não pagamento, ela pode ser leiloada para saldar o débito. No entanto, não há um prazo para que isso aconteça. As informações foram publicadas pelo G1.

Segundo moradores, o imóvel tem sido alvo de ladros nos últimos meses. Os criminosos escalaram árvores ao redor para invadir a casa e furtar fios de cobre. A residência está sem energia elétrica.

O advogado de Edinho, filho de Pelé que ficou responsável por administrar os bens após a morte do pai, negou à reportagem que a casa esteja abandonada.