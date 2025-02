Mano Walter lança parceria com Hugo & Guilherme em Vol. 4 “Novo Horizonte”

Dando sequência ao projeto “Novo Horizonte”, o cantor Mano Walter anuncia a chegada do Vol. 4 nas plataformas digitais no dia 28 de fevereiro. A grande aposta é a música “No Meio do Ato”, uma colaboração especial com a dupla Hugo & Guilherme. Além do lançamento nas plataformas de áudio, o clipe oficial estará disponível no YouTube a partir das 12h do mesmo dia.

Com composição assinada por Kinho Compositor, Kaique Carneiro, Vitto Rodrigues e César Cunha, “No Meio do Ato” traz uma melodia envolvente e uma letra carregada de emoção e desejo. A canção aborda os sentimentos de saudade e ciúme, com versos que expressam a esperança de que o antigo amor não encontre em outro alguém a mesma conexão vivida no passado.

A letra traduz sentimentos contraditórios de desejo e insegurança no refrão: “Que só a taça tire o seu batom/ Que só seu travesseiro sinta o seu abraço/ Que ele veja o meu nome no seu edredom/ E que ele falhe no meio do ato”.

Mano Walter é um dos principais nomes do forró e piseiro e tem surpreendido o público com o projeto “Novo Horizonte”, que mantém sua identidade musical, mas também explora novas sonoridades.