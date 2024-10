Mano Walter dá continuidade ao projeto “Novo Horizonte” com feat. de Matheus Fernandes

Conhecido por levar a vaquejada para o topo do cenário musical brasileiro, Mano Walter está de volta com o Vol. 02 do projeto “Novo Horizonte”. Gravado em Boituva/SP.

A faixa foco “Furando a Tela” com parceria de Matheus Fernandes está disponível. Com pegada irreverente e dançante, a canção mistura o sertanejo e o piseiro, marcas registradas de ambos os artistas.

“Esse trabalho é uma junção da minha essência com elementos novos do mercado fonográfico, mas sem perder as raízes da vaquejada. Fiquei muito feliz em trazer o Matheus Fernandes para ‘Furando a Tela’, porque ele também tem essa energia boa que encaixa perfeitamente com a proposta da música. A galera vai curtir demais!”, comenta Mano Walter.

Mano Walter continua a fortalecer os estilos que o consagraram como um dos principais artistas do Nordeste e do Brasil. “Novo Horizonte – Vol. 02” traz outras três canções inéditas: “Balinha de Hortelã”, “Não Sirvo Pra Ser Ficante” e “Recomeço”, com histórias que dialogam com o público de diferentes gerações. Os vídeos estarão disponíveis no YouTube sempre ao meio-dia dos dias 10, 17 e 24 de outubro, respectivamente.

Vol. 02 “Novo Horizonte”

01 – Furando a Tela feat. Matheus Fernandes

Composição: PATRICK FERREIRA/ VITTO RODRIGUES

02 – Balinha de Hortelã

Composição: MATEUS FELIX / TIAGO MARCELO / LÉO SOUZZA / FELIPE PASOLI

03 – Não Sirvo Pra Ser Ficante

Composição: RODRIGO REYS / VINICIUS POETA / WALBER CÁSSIO

04 – Recomeço

Composição: RAPHAEL MOURA/ MARIANA ARRAIS