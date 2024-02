Mano Fernando, o rapper do Vale do Aço, nasceu em São Paulo e está conquistando a internet

O rap é um estilo musical que une ritmo e poesia, e no Brasil, um país tão diversificado, ele se destaca como parte importante da nossa cultura. E em Ipatinga, não poderia ser diferente! Mano Fernando, também conhecido como Luiz Fernando da Silva, está se destacando cada vez mais. Seu último vídeo, “Saudades Pai”, viralizou e o tornou uma verdadeira autoridade no assunto.

Mas Mano Fernando não é o único talento do Vale do Aço. Outros MC’s também estão fazendo sucesso na região, como sua esposa Kak Santos, Mortão MC, Gordo M12, Porti Jesus, Castiçais, D’Bene, Lanzito, Moska MC, entre outros. É uma verdadeira explosão de talento!

Mas afinal, o que é o rap? Segundo o pesquisador B-boy Luizin , essa palavra representa ritmo e poesia. Ou seja, é uma mistura de ritmos intensos com rimas poéticas, que refletem o contexto social, cultural e político em que estão inseridos. A música do rap tem uma batida rápida e acelerada, e as letras são verdadeiros discursos carregados de informações e com pouca melodia. Geralmente, as letras abordam as dificuldades e os problemas enfrentados pelos habitantes dos bairros mais pobres das grandes cidades.

Além da música, o rap também é composto por danças incríveis, com movimentos rápidos e malabarismos corporais. O breaking, por exemplo, está diretamente relacionado ao rap. E para completar, o cenário urbano do rap é marcado por grafites nas paredes das grandes cidades, o que dá um visual único e cheio de estilo.

Podemos dizer que o rap é uma forma vibrante e cantada de retratar o cotidiano dos bairros mais pobres das grandes cidades. Ele traz à tona problemas e questões sociais que muitos preferem ignorar, mas que são abordados de forma direta e crítica pelos artistas do rap.

E quem é Mano Fernando?

Luiz Fernando da Silva, nascido em São Paulo, mais precisamente no bairro Grajaú, é filho de mãe solteira que perdeu o marido assassinado. Sua vida não foi fácil desde o início. Aos 5 anos, viu seu pai ser morto na sua frente, um filme que ainda assombra seus pensamentos. Aos 7 anos, sua avó, Lúcia, assumiu sua criação, pois a situação da mãe não era favorável. Com apenas 11 anos, ele se envolveu no mundo do crime, não por necessidade, mas para suprir o que sua avó não podia lhe dar.

A partir daí, começou uma trajetória marcada por tristeza, dor e solidão. Aos 19 anos, foi preso pela primeira vez e ficou privado da liberdade por longos 15 anos. Mas em 28/11/2018, finalmente encontrou sua libertação. Foi nesse momento que Mano Fernando começou a viver de verdade. No dia 31/12 do mesmo ano, ele se converteu ao evangelho, pois estava cansado de seguir por caminhos errados. Com essa nova mudança, surgiu o Mano Fernando, sua identidade no rap de mensagem.

Durante muitos anos, ele escreveu letras de rap e funk que retratavam o crime que vivia. Mas hoje, graças a Deus, suas letras são conscientes, narrando sua trajetória e o que Deus fez e continua fazendo em sua vida. Mano Fernando é conhecido por cantar seu testemunho de vida em casas de recuperação, praças e onde quer que seja. Foi para isso que Deus o levantou, para compartilhar sua história e inspirar outras pessoas.