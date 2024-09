Manim Vaqueiro faz um convite para um mundo mais sustentável na gravação do DVD “Sentimento”

Com apenas 20 anos, Manim Vaqueiro exala preocupação com o futuro, desde muito cedo precisou amadurecer rápido, como irmão mais velho largou os estudos para ajudar a criar a família ao lado de sua mãe, vendendo frutas em feiras e sendo ajudante de obras na cidade de Ipubi, sertão de Pernambuco. Agora, o jovem cantor faz um alerta ao cuidado com o meio ambiente através da gravação do seu segundo DVD da carreira, “Sentimento”, que foi realizado na noite da última quarta-feira (25 de Setembro) em Fortaleza/CE, com um cenário construído todo de material reciclável, o projeto teve como iniciativa resíduo zero, onde todos os resíduo sólidos foram recicláveis por uma empresa local – Esphera, qualquer emissão de efeito especial foi realizada apenas com gás hidrogênio e também não vimos os clássicos fogos de artifícios comuns em grandes comemorações. A abertura do DVD “Sentimento” foi com a música “Já parou pra pensar” que em sua letra faz um alerta de cuidado ao planeta terra.

”Eu creio em Deus que esse DVD vai me mostrar internacionalmente e mudar minha vida, sempre fui um homem preocupado e para aproveitar esse momento, faço um convite com todo o meu ‘Sentimento’ para cada um de vocês, para se alertarem com os cuidados do nosso planeta terra, a gente tem tanto canto lindo nesse mundo para preservar para as nossas famílias, filhos, netos, próxima geração aproveitar. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, trazendo como eu pude as boas práticas de sustentabilidade ao lado de grandes amigos meus, realizando mais um sonho”, comentou Manim.

Ao total foram 14 músicas gravadas, entre inéditas e regravações do próprio Manim Vaqueiro, que ganharam uma nova roupagem, como “Como é que fala não” ao lado de Raphaela Santos. Os cantores Nattan, Eric Land e a dupla João Bosco & Vinícius também participaram do DVD “Sentimento”.

Com um cenário que remete aos cactos muito comuns nos sertões do nordeste, Manim trouxe sua essência para cima do palco, o projeto audiovisual foi só para convidados e o canto fez questão de trazer fãs e amigos de sua pequena região natal de Pernambuco, exaltando aqueles que estiveram ao seu lado desde o início. “Sentimento” teve assunto sério, mas também teve muito “Desmantelo” como em todo show de Manim, o resultado dessa mistura poderá ser conferido em breve em todas as plataformas de streaming.