Manim Vaqueiro: a voz de “Forró e Desmantelo” sai do sertão de Pernambuco para conquistar o TOP1 Brasil

Pernambuco continua a ser a terra de onde brotam grandes sucessos da música brasileira, e agora, um novo fenômeno surge para conquistar o mundo. O “Forró e Desmantelo” de José Emanuel Gonçalves Pereira, conhecido como “Manim Vaqueiro”, natural do sertão de Ipubi, Pernambuco, conquistou o TOP1 das músicas mais ouvidas no país com a versão “Mtg”. Já são três dias ocupando a posição, no final de Abril a canção ficou entre as quatro quatro faixas mais ouvidas na playlist “Viral Songs Global” do Spotify.

Manim Vaqueiro dá a voz potente ao sucesso “Forró e Desmantelo” mas antes de chegar ao topo das playlists, o cantor priorizou a ajudar a família, o mais velho de quatro irmãos, Manim começou a rimar aos sete anos absorvendo as melodias das “toadas”, um gênero marcante das festas juninas nordestinas, enquanto trabalhava aos finais de semana nas feiras com sua mãe, que vendia frutas, e na semana se encarregava de auxiliar em obras, carregando gesso, tijolos, o que conseguisse. O esforço para ajudar a mãe valeu a pena, Manim teve total apoio para conquistar seu sonho de viver da música, aos 14 anos já estava começando a se apresentar em igrejas, feiras e bares locais em Ipubi.

Seu primeiro grande sucesso foi “Diz a verdade”, que viralizou no TikTok e Instagram em 2023, e atualmente o clipe oficial no Youtube conta com mais de 26 milhões de visualizações. Hoje é uma das vozes mais queridas do nordeste, , lembrando a trajetória de grandes ícones como Zé Vaqueiro, com quem inclusive já gravou em 2022 no seu primeiro DVD intitulado “Sonhe e realize”, o projeto de inéditas e regravações de sucesso tem participações também de Ávine Vinny e da banda Limão com mel.

O single “Forró e Desmantelo” é apenas o começo de uma nova jornada que promete levar Manim Vaqueiro aos mais altos patamares da música brasileira, conquistando corações e ouvidos em todo o mundo. Enquanto o Brasil conhece sua voz marcante, Manim Vaqueiro se apresenta em mais de 30 shows no São João de Junho, compartilhando seu sonho com milhares de pessoas.