Manifestantes incendiam ônibus na rodovia Anhanguera

Um ônibus foi incendiado durante um protesto na rodovia Anhanguera, na altura de Perus, zona norte de SP, na noite desta terça-feira (23).

Um grupo de 10 pessoas colocou fogo em objetos e em um ônibus. Após incendiar o veículo, os manifestantes fugiram, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

O veículo incendiado era da linha 8622-10, que faz o trajeto Morro Doce-Praça Ramos de Azevedo. O ônibus pertencia à viação Santa Brígida.

O fogo teve início por volta das 19h30 no km 23 e ninguém ficou ferido. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram ao local. As chamas foram controladas e a via foi liberada momentos depois.

A circulação de cinco linhas de ônibus foi afetada até o início da manhã desta quarta-feira (24). Foram elas: 8050/10 Pq. Morro Doce – Lapa, 8050/31 Pq. Morro Doce – Lapa, 8055/10 Perus – Lapa, 8055/51 Perus – Metrô Barra Funda e 8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo tiveram prejuízos devido ao ocorrido.

A SPTrans informou ao UOL que a circulação das linhas já está normalizada. ”A gestora repudia os atos criminosos de vandalismo praticado.”

A Polícia Civil investiga a motivação do protesto e busca informações sobre os envolvidos. O caso foi registrado como incêndio e dano no 33° DP (Pirituba).