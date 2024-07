Manifestação nacional contra os juros altos será nesta terça (30)

As centrais sindicais realizarão, no próximo dia 30, uma manifestação nacional contra os juros altos.

Em São Paulo, o ato será realizado em frente a sede do Banco Central (BC) na av. Paulista, nº 1804.

De acordo com Miguel Torres, presidente da Força Sindical, as lideranças das centrais sindicais estão incentivando para que a manifestação nacional contra os juros altos seja realizada em todas as capitais do País.

O movimento sindical considera inaceitável a taxa abusiva praticada pelo Banco Central, que boicota e emperra o crescimento do país prejudicando, principalmente, a classe trabalhadora.

“Com juros baixos, há mais consumo, mais produção e geração de empregos” – Miguel Torres, presidente da Força Sindical

AGENDA: Manifestação contra os juros altos

Data: 30 de julho

Horário: 10:00 horas

Local: em frente a sede do Branco Central

Endereço: Avenida Paulista, 1804 – Bela Vista, São Paulo/SP