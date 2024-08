Maníaco do Parque terá biografia lançada na Bienal do Livro de SP

O lançamento da biografia não autorizada Francisco de Assis, O Maníaco do Parque vai movimentar a programação oficial da 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo, que acontece entre os dias 6 e 15 de setembro, no Distrito Anhembi.

O escritor Ullisses Campbell, que também assina a coleção Mulheres Assassinas com as biografias de Suzane von Ritchtofen, Flordelis e Elize Matsunaga, é uma das personalidades confirmadas no espaço Salão de Ideias para o bate-papo “Mentes sombrias: Explorando o lado obscuro do crime brasileiro”, na segunda-feira (09/09), com mediação de outro autor da editora, Beto Ribeiro.

A sessão de autógrafos da obra, que relata a trajetória do maior serial killer brasileiro, acontece na quarta (11/09), no espaço de autógrafos Suzano 1. O livro do Maníaco do Parque será comercializado no espaço da Matrix Editora, no Estande H87.

Ao longo da Bienal, a casa editorial desenvolverá sessões de autógrafos de obras variadas e encontros entre autores e leitores. Estão confirmados nomes como a psicóloga e professora Fran Winandy, autora de Etarismo – Um novo nome para um velho preconceito; Sérgio Ramalho, jornalista investigativo e autor de Decaído; Carole Crema, confeiteira, ex-jurada do programa “Que Seja Doce” (GNT) e autora do livro Família na Cozinha; além de Mariana Caltabiano, produtora de TV e Cinema e autora do livro infantil Jujubalândia.

Confira a programação completa da Matrix Editora na Bienal de SP:

06/09 – Sexta-feira

15h às 16h – Sessão de autógrafos do livro Inteligência Artificial na Sala de Aula com o autor Allan Pscheidt .

– Sessão de autógrafos do livro Inteligência Artificial na Sala de Aula com o autor . 17h às 18h – Sessão de autógrafos do livro-caixinha Comportamento Adolescente com as autoras Judith Nemirovsky e Sonia Ribeiro.

Local: Estande Matrix Editora – H87

07/09 – Sábado

11h às 12h – Sessão de autógrafos do livro-caixinha Tirando de letra, com Viviane Viana .

– Sessão de autógrafos do livro-caixinha Tirando de letra, com . 13h às 14h – Sessão de autógrafos da obra Serial Killers – Como funciona a mente sombria dos assassinos em série, de Rubens Correia Junior .

– Sessão de autógrafos da obra Serial Killers – Como funciona a mente sombria dos assassinos em série, de . 16h às 17h – Sessão de autógrafos do livro Psicologia: Modo de Usar, de Mariangela Blois .

– Sessão de autógrafos do livro Psicologia: Modo de Usar, de . 17h às 18h – Sessão de autógrafos da obra A Invenção da Velhice Masculina, com Valmir Moratelli .

– Sessão de autógrafos da obra A Invenção da Velhice Masculina, com . 18h às 19h – Sessão de autógrafos de Etarismo – Um novo nome para um velho preconceito, de Fran Winandy.

Local: Estande Matrix Editora – H87

08/09 – Domingo

12h às 13h – A autora Solange Depera Gelles fará a sessão de autógrafos do livro-caixinha Estresse Infantil.

– A autora fará a sessão de autógrafos do livro-caixinha Estresse Infantil. 14h às 15h – A autora Marcela Bento fará a sessão de autógrafos do livro-caixinha Sentido da Vida.

– A autora fará a sessão de autógrafos do livro-caixinha Sentido da Vida. 15h às 16h – Presença da autora Janaína Bastos para sessão de autógrafos do livro Cinquenta Tons de Racismo.

– Presença da autora para sessão de autógrafos do livro Cinquenta Tons de Racismo. 16h às 17h – Sessão de autógrafos com Herika Deziderio Ortiz, autora da obra Vamos Falar de Ressentimento.

Local: Estande Matrix Editora – H87

09/09 – Segunda-feira

13h às 14h – Sessão de autógrafos do livro-caixinha Oráculo Cigano, com Rosana Bloise .

– Sessão de autógrafos do livro-caixinha Oráculo Cigano, com . 15h às 16h – Sessão de autógrafos do livro-caixinha Dependência virtual, da autora Carla Egídio.

Local: Estande Matrix Editora – H87

16h às 17h15 – Ullisses Campbell, autor da coleção Mulheres Assassinas, e o youtuber Beto Ribeiro participam do bate-papo “Mentes sombrias: Explorando o lado obscuro do crime brasileiro”.

Local: Salão de Ideias

10/09 – Terça-feira

11h às 12h – Sessão de autógrafos do livro-caixinha Monte Palavras, com Beatriz Raz .

– Sessão de autógrafos do livro-caixinha Monte Palavras, com . 15h às 16h – Sessão de autógrafos com Gilmar Lopes , autor do livro Caçador de Mentiras.

Sessão de autógrafos com , autor do livro Caçador de Mentiras. 19h às 20h – Sessão de autógrafos com Vanessa Bley, autora do livro-caixinha Gerenciador de Emoções.

Local: Estande Matrix Editora – H87

11/09 – Quarta-feira



14h às 15h – A autora Mariana Caltabiano fará a sessão de autógrafos do livro Jujubalândia.

– A autora fará a sessão de autógrafos do livro Jujubalândia. 16h às 17h – Presença da autora Christie Ferreira para sessão de autógrafos do livro Alquimia Integral.

– Presença da autora para sessão de autógrafos do livro Alquimia Integral. 18h às 19h – Sessão de autógrafos com Julia Duarte, autora da obra Propósito.

Local: Estande Matrix Editora – H87

19h às 21h – O autor Ullisses Campbell fará a sessão de autógrafos do livro Francisco de Assis, o Maníaco do Parque.

Local: Espaço de autógrafos Suzano 1. As senhas para o evento devem ser retiradas antecipadamente.

12/09 – Quinta-feira

12h às 13h – Sessão de autógrafos com Sandro Bosco , autor da obra A Sabedoria do Yoga.

– Sessão de autógrafos com , autor da obra A Sabedoria do Yoga. 17h às 18h – Presença da autora Carole Crema para sessão de autógrafos do livro Família na Cozinha.

Local: Estande Matrix Editora – H87

13/09 – Sexta-feira

14h às 15h – Sessão de autógrafos do livro O Senhor Lin Conserta Tudo, com Sérgio Maciel e Dulce Seabra .

– Sessão de autógrafos do livro O Senhor Lin Conserta Tudo, com e . 15h às 16h – Presença da autora Cristina Lyra para sessão de autógrafos do livro-caixinha Tarot do Destino.

– Presença da autora para sessão de autógrafos do livro-caixinha Tarot do Destino. 16h às 17h – Sessão de autógrafos do livro-caixinha O Poder da Autoconfiança, escrito por Andréa Cardoniz .

– Sessão de autógrafos do livro-caixinha O Poder da Autoconfiança, escrito por . 18h às 19h – A autora Leka Bengliomini fará a sessão de autógrafos do livro Loka, Eu? Minha história de pesos, limites e big compulsões.

Local: Estande Matrix Editora – H87

14/09 – Sábado

13h às 14h – Sessão de autógrafos do livro Decaído, com Sérgio Ramalho.

– Sessão de autógrafos do livro Decaído, com 15h às 16h – Presença de Ednei Procópio para sessão de autógrafos do livro Os Arcanos de Oz.

– Presença de para sessão de autógrafos do livro Os Arcanos de Oz. 19h às 20h – A autora Vanessa Pelegrine fará a sessão de autógrafos do livro-caixinha Pílulas de Poder para Mulheres.

Local: Estande Matrix Editora – H87

15/09 – Domingo

11h às 12h – Sessão de autógrafos do livro-caixinha Discalculia, com Raquel Alves.

– Sessão de autógrafos do livro-caixinha Discalculia, com 13h às 14h – Presença de Juliana Chinem para sessão de autógrafos do livro Coaching de Oratória.

– Presença de para sessão de autógrafos do livro Coaching de Oratória. 15h às 16h – A autora Bárbara Corcelli fará a sessão de autógrafos do livro-caixinha Exercícios de Intuição.

Local: Estande Matrix Editora – H87