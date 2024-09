‘Mania de Você’ faz novela das nove perder posto de maior audiência da televisão

O baixo desempenho de ‘Mania de Você’ na audiência fez algo raro acontecer: a novela das nove da Globo, que está no ar desde o último dia 9 de setembro, perdeu o posto de programa mais visto da televisão brasileira.

Desde a estreia, segundo dados do Kantar Ibope obtidos pela coluna, o folhetim de João Emanuel Carneiro tem média de 21 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão). A audiência é baseada em índices medidos nas 15 principais regiões metropolitanas.

Com o resultado, a trama da Globo é apenas a quarta atração mais vista na TV aberta no país, algo muito raro para o principal horário da televisão brasileira, que costuma alcançar o maior número de telespectadores pelo país.

No mesmo período, outros três produtos foram melhores: o Jornal Nacional, a novela das sete “Família é Tudo”, que terminou na última sexta (27), e os telejornais locais noturnos da emissora. Todos eles conseguiram 22 pontos.

“No Rancho Fundo”, atual novela das seis da Globo e que acaba de entrar em sua reta final, completa o top cinco das maiores audiências da TV brasileira com 20 pontos.

O programa mais visto da TV fora da Globo são as transmissões da Copa Sul-Americana no SBT com 8 pontos. Na Record, o Domingo Espetacular é a maior audiência nacional da emissora, com 7 pontos de média.

Na Globo, a emissora aposta que a nova fase de “Mania de Você” vai angariar mais público e recuperar o posto perdido. João Emanuel Carneiro, seu autor, também entende que isso vai acontecer.