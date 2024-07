Mania Boba, do grupo Pixote, é o pagode mais ouvido do semestre

Prestes a viajar para os Estados Unidos onde farão uma série de shows, Dodô, Tiola e Thiago, integrantes do grupo Pixote, têm motivos de sobra para comemorar. Além do sucesso do grupo que ultrapassa barreiras e se mantém em alta há 30 anos, a música “Mania Boba” assumiu o topo das músicas mais tocadas em rádio no primeiro semestre deste ano, dentro do segmento pagode.

Lançada no início do ano, Mania Boba faz parte do projeto Pixote Trintou e acumula mais de 3,5 milhões de visualizações no clipe oficial, disponível no YouTube. Nas rádios, a música já foi executada mais de 29 mil vezes, e conquistou o primeiro lugar do gênero, seguida por Menos é Mais, Thiaguinho, Sorriso Maroto e Turma do Pagode, que completam o TOP 5, segundo a Crowley, empresa especializada em monitoramento eletrônico de broadcast de áudio.

A música é uma composição de Vine Show, Anna Cíntia, Elan Rubio e Vinni Miranda e faz parte do repertório atual do grupo, que segue com agenda de shows lotada e é figura constante na mídia. Nas plataformas de áudio são mais de 4,5 milhões de ouvintes mensais e no YouTube somam mais de 1,2 bilhões de cliques.