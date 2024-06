Maneva se apresenta no Arena Club neste sábado (15)

O final de semana será atrativo para quem gosta de reggae. A banda Maneva sobe ao palco do Arena Club, neste sábado (15), em Santos. A casa de shows abre às 22 horas.

O grupo é conhecido por seu estilo de reggae com influências de rock e MPB, explorando sempre o amor, a paz e as críticas sociais ao sistema. As músicas, no geral, são sempre marcadas por melodias cativantes e mensagens positivas.

Formada em 2005 e querida no cenário musical brasileiro, Maneva acumula uma série de sucessos, como “Caleidoscópio”, “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “Tempo de Paz”, “Seja Para Mim” e muitas outras.

Neste ano, a banda gravou uma parceria musical com a cantora Juliette, “Péssimo Negócio”. Em maio deste ano, a música se tornou a primeira canção de reggae nacional a entrar no Top 50 do Spotify em 2024.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do link https://articket.com.br/e/2224/maneva-em-santos, com valores a partir de 60 reais. Mais informações no site Articket.

Serviço

Maneva no Arena Club

Data e horário: 15/06 – Sábado, a partir das 22 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/2224/maneva-em-santos

Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos