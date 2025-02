Maneva anuncia turnê de 20 anos de carreira

A banda Maneva anuncia a abertura das vendas da turnê em celebração às duas décadas de carreira. Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (20), no site oficial da banda. Chamada “Maneva, 20 anos, Origem”, a série de shows abraçará a sua trajetória e proporcionará encontros emocionantes com os seus fãs Brasil afora.

“A sensação de completar esse tempo de banda é de liberdade. Acredito que quando você celebra 20 anos é algo que remete a uma história, mas uma história com frescor. Não é nada que esteja acabando. Pelo contrário, está renascendo”, comenta Tales De Polli, integrante e vocalista do grupo.

Para abrir a tour, Maneva retorna à São Paulo, cidade onde iniciaram sua trajetória, para celebrar o início dessa jornada. Entre as cidades contempladas com o espetáculo estão Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Campinas.

A proposta do especial é marcar o novo momento do grupo, de maturidade musical e artística, e revisitar faixas que moldaram a carreira da banda, como “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço” e “Seja Para Mim”.

“A galera pode se preparar que vai ser tudo muito carregado de emoção. Mas aquela nostalgia sem ser nostálgico exatamente, sem ser envelhecido. É tudo novo. Cenografia nova, repertório novo, novas produções, estamos colocando a nossa alma na preparação dessa turnê”, compartilha Tales.

Essa turnê celebra o atual momento da banda, que fechou contrato com a produtora de eventos Global Music — referência no setor de entretenimento —, que assina o projeto ao lado da GTS, braço de management da Universal Music. Juntos serão responsáveis por gerir a carreira do grupo.

MANEVA, 20 ANOS, ORIGEM

25/04 – São Paulo

17/05 – Curitiba

20/06 – Rio de Janeiro

08/07 – Campinas

09/08 – Salvador

10/10 – Porto Alegre

Sobre o Maneva

Com 20 anos de carreira, Maneva é uma das bandas mais influentes do reggae no Brasil, conhecida por hits como “Lágrimas de Alegria” – indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa –, “Luz que Me Traz Paz” (2012) e “O Destino Não Quis” (2015). Formada por Tales de Polli (voz), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), a banda acumula 55 certificações, 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de mais de 1,6 bilhão de plays combinados. Com 13 álbuns, o grupo se destaca por shows que transformam apresentações em espetáculos de celebração e ligação com o público.