Mané Garrincha recebe decisão para o Basquete de Diadema nesta quarta

O basquete masculino adulto de Diadema enfrenta nesta quarta-feira (30), às 20h, o Basquete Pinda no Ginásio Mané Garrincha. A partida é a última da melhor-de-três do playoff de quartas de final do Campeonato Paulista Masculino da 1ª Divisão 2024, grupo de acesso. Como cada equipe tem uma vitória entre as três partidas, essa última vai determinar quem vai avançar para a semifinal.

Na segunda partida, dia 28 de outubro, a vitória foi de Diadema, que ganhou de Pinda por 80 a 78. Elton Inácio, com 26 pontos e sete rebotes, e Rod Gonçalves, que somou 20 pontos e 11 rebotes, foram os destaques da equipe diademense. O primeiro jogo foi perdido por Diadema por 80 a 55.

O jogo tem entrada franca. O Ginásio Mané Garrincha fica na Rua dos Cariris, 195, no bairro Piraporinha.