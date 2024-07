“Mandingas, Magias e Mirongas”: um show de tradição e encantamento

Quem ainda não viu, não pode perder o último show da temporada de “Mandingas, Magias e Mirongas”. As cantoras Graça Braga e Jéssica Américo reuniram preciosidades da música brasileira que resgatam o lado místico da cultura africana.

A apresentação será na noite de 07 de agosto, uma quarta-feira, a partir das 21 horas no palco do Teatro Arthur Azevedo, na Mooca, em São Paulo. A entrada é gratuita.

Vale a pena conferir as cantoras no palco interpretando músicas de artistas conhecidos por enaltecer a cultura preta. As canções encantam e envolvem o público, com um samba gostoso de ouvir e de dançar.

A produção do show escolheu grandes canções da história da música brasileira para compor o repertório, como: Banho de Manjericão – Paulo César Pinheiro / João Júnior; Batucajé – João Nogueira; Bravum de Elegbara – Luís Antônio Simas / Moyses Marques; Cobreiro – Paulo César Pinheiro; Ebó – Toninho Nascimento; Figa de Guiné – Nei Lopes / Reginaldo Bessa; Ilumina – Toninho Nascimento; Incensa – Roque Ferreira; Lá e Cá – Leci Brandão / Zé Maurício; Mandingo – Roque Ferreira; Mironga do mato – Nei Lopes Wilson Moreira; Moeda – Toninho Gerais e Romildo; e Tempo velho – Douglas Germano.

Para quem não sabe, Mandingas resgata a tradição do Reino de Mali, do século 13, com seus feitiços e encantamentos. Já Magias está ligado às vibrações, a tudo aquilo que não é explicado pela ciência, enquanto que as Mirongas se relacionam ao conhecimento e à tradição dos Pretos Velhos.

Tudo isso é apresentado com muita alegria, beleza cênica e as grandes vozes das cantoras. Graça Braga já tem 40 anos de carreira e é conhecida como a Dona do Samba, enquanto que Jéssica Américo possui uma forte ligação com a cultura afro e está homenageando toda a sua ancestralidade nesse espetáculo.

O projeto foi contemplado pelo ProAC Editais. Mais dois shows já aconteceram em julho (no CCSP e no CCPenha), mas agora as cantoras pretendem encerrar a temporada com chave de ouro no Teatro Arthur Azevedo.

SERVIÇO