Manchester United demite técnico, e ídolo do clube assume como interino

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira (28) a demissão do técnico Erik ten Hag. Uma lenda do clube assume o comando interinamente.

O treinador holandês foi desligado do cargo em meio à má-fase do time no Inglês. Os Red Devils ocupam apenas a 14º colocação no Inglês, com 11 pontos conquistados nas nove primeiras rodadas.

Ten Hag ficou dois anos e meio no comando do United. Ele foi contratado em abril de 2022 e conquistou dois títulos: a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

O ex-atacante Ruud van Nistelrooy assume como interino. O holandês ficou cinco temporadas no clube, entre 2001 e 2006, e se tornou ídolo em Old Trafford antes de ir para o Real Madrid.

Ruud van Nistelrooy vai assumir o comando da equipe como treinador interino, apoiado pela atual equipe técnica, enquanto um treinador permanente é recrutado. Manchester United, em nota

ERA NISTELROOY?

O ex-jogador de 48 anos voltou ao United no início desta temporada, mas como auxiliar. Em sua passagem pelo time, conquistou quatro títulos e marcou 150 gols em 219 jogos.

Ele já comandou o PSV. Em sua única temporada trabalhando como treinador principal, foi campeão da Copa da Holanda e da Supercopa do país. Antes, também foi auxiliar da seleção holandesa.