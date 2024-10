Manchester City vira nos acréscimos e bate Wolves pelo Inglês

Com o resultado, o City chega a 20 pontos e segue na briga pela liderança, enquanto o Wolverhampton amarga a lanterna, com apenas 1 ponto.

O próximo jogo do City é pela Champions League, contra o Sparta Praga, quarta-feira (23), enquanto o Wolverhampton visita o Brighton, sábado (26), pela Premier League.

O JOGO

O primeiro tempo foi de controle do City, que viu dificuldades em furar o bloqueio do Wolves no duelo. Os mandantes apostaram nos contra-ataques para, assim, levar perigo ao adversário.

Logo aos 7 minutos, a estratégia deu certo. Em contra-ataque rápido, Nélson Semedo cruza para Jørgen Strand Larsen colocar o Wolves na frente.

Mesmo com uma boa marcação, o Wolves cedia espaços ao City, que chegou com perigo com Gündogan, Bernardo Silva e Savinho. Aos 34 minutos, a pressão surtiu efeito e Gvardiol, em linda finalização, empatou para os visitantes.

A etapa final seguiu o mesmo ritmo, com o City mantendo a posse ofensiva. A insistência dos comandados de Guardiola foi premiada com um gol já nos acréscimos do zagueiro John Stones, que balançou as redes após cruzamento de Phil Foden.

LANCES IMPORTANTES

1×0. Em cruzamento certeiro de Semedo, Larsen recebe nas costas da zaga e bate na saída de Ederson, sem chances para o goleiro.

Quase o empate do City. A alegria do Wolves quase durou pouco, após Gündogan achar Bernardo Silva na marca do pênalti e ele finalizar de primeira tirando do goleiro, mas José Sá se esticou todo para evitar o empate.

Mais uma escapada do Wolves. Matheus Cunha lança Semedo em velocidade, que chuta na saída de Ederson. O goleiro brasileiro consegue defender, salvando o City do 2 a 0.

1×1. Sem furar a retranca do Wolverhampton, Gvardiol corta para o meio e chuta cruzado no gol de José Sá, marcando um lindo gol e empatando para os visitantes.

É lá e cá. Aos 9 minutos do segundo tempo, Rúben Dias recebe com espaço e busca o canto esquerdo de José Sá, que vai buscar a bola no pé da trave para evitar a virada do City. Um minuto depois, foi a vez de Matheus Cunha tirar tinta da trave de Ederson e quase colocar os mandantes na frente.

1×2. É com emoção que o City vira: em cobrança de escanteio de Phil Foden, Stones aparece na pequena área e cabeceia firme para virar o jogo e pôr o City na liderança.