Manchester City vai realizar evento com suas taças em São Paulo no final de novembro

No sábado, 23 de novembro, o Manchester City desembarca em São Paulo com sua turnê global de troféus “Champions 4-In-A-Row” para celebrar os quatro títulos históricos consecutivos da Premier League do clube. Apresentado pela Etihad Airways, o tour oferecerá aos fãs a chance de vivenciar e interagir com os troféus de perto. O evento será realizado no Calçadão Perdizes entre 12h e 18h e o acesso será gratuito mediante a inscrição neste link.

Como parte da parada brasileira da turnê Champions 4-In-A-Row, o clube proporcionará aos fãs a oportunidade de interagirem com as taças da Premier League, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e da FA Community Shield, conquistada recentemente por Pep Guardiola e seus jogadores.

Esses troféus serão exibidos ao lado de um vestiário temático recriado para marcar a conquista histórica de se tornar o primeiro clube a ganhar quatro títulos da Premier League inglesa consecutivos. Além de interagir com os troféus, os fãs também serão bem-vindos para participarem da watch party já que, ao mesmo tempo, o elenco do Manchester City enfrentará o Tottenham Hotspur, em partida válida pela Premier League. A partida inicia às 14h30.

O evento é totalmente gratuito, mas o acesso se dará através do registro neste link.

Além dos troféus e da watch party, o evento também contará com a presença do ponta do Manchester City, Paul Dickov, que jogou quase 200 partidas pelo clube. Dickov, que também defendeu a seleção da Escócia, marcou 41 gols com o azul do City, está ansioso pela visita ao Brasil, e afirmou:

“Estamos animados em levar os troféus da Premier League, da Copa do Mundo de Clubes e da Community Shield para o Brasil como parte do Tour de Troféus do Clube. Estamos ansiosos para visitar o Brasil novamente após nossa parada lá no início deste ano. Teremos também o jogo contra o Tottenham Hotspur para nossos fãs comparecerem e assistirem ao time jogar. Estamos ansiosos para ter um evento cheio”, afirmou.

SERVIÇO

Local: Calçadão Perdizes (Av. Nação Madureira, 120 – Jardim das Perdizes)

Horário de Exibição das Taças: 12h-18h

Início – Watch Party: 14h