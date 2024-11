Manchester City promove evento gratuito para adultos e crianças neste fim de semana em SP

Manchester City chega a São Paulo nesta quinta-feira dando continuidade a “Champions 4-In-a-Row Trophy Tour“, em que oferece aos fãs e entusiastas do futebol a chance de ver de perto alguns dos troféus mais cobiçados do mundo do futebol. Para participar, basta fazer o registro com antecedência por meio deste link.

Como parte da visita, o clube realizará um evento especial para os fãs neste sábado, 23 de novembro, das 12h às 18h, no Calçadão Perdizes.

Os torcedores terão a oportunidade de admirar os troféus e assistir ao jogo da Premier League entre Manchester City e Tottenham Hotspur, que começa às 14h30. Para tornar o evento ainda mais emocionante, será recriada no local um vestiário temático. A entrada para o evento e a exibição é gratuita, mas os participantes devem se registrar com antecedência por meio deste link.

Como o próprio nome sugere, o “Champions 4-In-a-Row Trophy Tour” celebra o feito histórico do Manchester City como o primeiro clube inglês a conquistar quatro títulos consecutivos da Premier League. Desde julho, a turnê já passou por China, Japão, Índia, Emirados Árabes Unidos e Portugal, com o Brasil sendo a mais recente parada da turnê internacional. Ainda este ano, os troféus seguirão para o Canadá e retornarão aos Estados Unidos para uma etapa em Chicago.

Além do troféu da Premier League, o Manchester City trouxe o troféu do Mundial de Clubes e o mais recente: a FA Community Shield. O ex-jogador do Manchester City, Paul Dickov, também participará do evento, interagindo com os fãs e participando de uma sessão exclusiva de perguntas e respostas antes da exibição do jogo contra o Tottenham Hotspur.

Informações

Onde: Calçadão Perdizes

Endereço: Nação Madureira, 120 – Jardim das Perdizes

Quando: 23 de novembro, das 12h às 18h (exibição do jogo às 14h)

Inscrições: Gratuitas