Mana Poke e Mais Mu lançam novo brigadeiro proteico zero açúcar e low carb

A rede de franquias de comida havaiana Mana Poke se uniu com a Mais Mu para uma collab e lançaram uma nova sobremesa: um brigadeiro proteico. O novo brigadeiro proteico está disponível em todas as 49 unidades da rede Mana Poke, em dois sabores: Chocolate com Amendo bites e Chocolate Branco com Wheyfer bites de Chocolate.



Atualmente, o brasileiro chega a consumir, em média, 3,9 kg de chocolate por ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab). Assim, a novidade acompanha essa tendência de consumo e conta com a produção assinada pela chef e empreendedora Ana Borgonovi, que desenvolveu uma receita que traz a combinação perfeita de sabor e textura com uma tabela nutricional invejável. A nova sobremesa contém o Whey concentrado Mais Mu, leite em pó sem lactose, cacau em pó 100%, creme de leite sem lactose e choco wheyfer bites Mais Mu.



Para a gerente de marketing da rede Mana Poke Carolina Ceravolo, a parceria com a Mais Mu garante a utilização de ingredientes de alta qualidade e conhecidos por seu valor nutricional e sabor excepcional. “Temos uma ótima expectativa com a nova sobremesa e esperamos que a introdução do brigadeiro proteico aumente o ticket médio das compras, já que os clientes podem adicionar a sobremesa aos seus pedidos principais de poke havaiano”, reitera Carolina Ceravolo.



A nova sobremesa é vendida ao preço de R$20, a unidade, que possui 110g de brigadeiro. Além disso, neste primeiro momento, o novo produto será lançado em quantidade limitada. “A ideia é imprimir um senso de exclusividade, o que pode impulsionar as vendas mais rapidamente”, completa a gerente de marketing da Mana Poke.