Mana Bella lança EP ‘SoteroPaulistana’ e clipe gravado na Cidade Ademar, em São Paulo 

Com o lançamento de ‘SoteroPaulistana’, Mana Bella apresenta um trabalho que une Salvador e São Paulo em sete faixas carregadas de força e identidade. O EP, lançado de forma independente, reflete as vivências da artista entre os dois territórios, traduzindo em música a mistura de influências como rap, pagode baiano, drill e literatura de cordel. “Esse EP é quente e frio, doce e salgado, 8 e 80. Sou eu. Salvador é isso, São Paulo é isso”, define Mana Bella.



O projeto começou antes mesmo de seu primeiro EP, Denegrindo Saberes, mas ganhou maturidade após a estreia. “A música requer amadurecimento. Eu sabia que algo estava crescendo dentro de mim, mas só depois do primeiro lançamento me senti pronta para trazer essa mistura pro mundo”, reflete a artista.



Com faixas que transitam entre a celebração e a resistência, SoteroPaulistana abre com “Oração de Mainha”, uma bênção emocionante da mãe de Mana Bella, Ana Marina. A faixa-título exalta as particularidades das duas cidades que marcaram a trajetória da cantora, enquanto “Um Salve à Mulher Preta” presta homenagem às mulheres negras que pavimentaram caminhos de luta.



Lançado junto ao EP, o clipe de “Isabela Cristina Dos Santos Almeida” foi gravado na Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. “Essa música carrega meu nome porque fala sobre saber de onde viemos e para onde vamos”, explica Mana Bella. No vídeo, cenas do cotidiano se misturam a referências aos orixás, abordando temas como ancestralidade e educação.



‘SoteroPaulistana’ é um convite para conhecer as quebradas de Salvador sem sair do lugar, conectando histórias e territórios por meio de ritmos e poesia. O EP já está disponível em todas as plataformas digitais.

FAIXA A FAIXA POR MANA BELLA

1 – Oração de Mainha

Esse é um dos momentos mais especiais do EP. Além de ser a abertura, é a reprodução de um áudio de Mainha, Ana Maria, onde ela faz uma oração me abençoando e me desejando um bom show.

2 – Salve Nordeste

Esse é o momento em que começamos a entrar no clima de Salvador: batidas fortes e um ritmo contagiante, regado à sonoridade do berimbau, com uma letra que exalta e celebra nossa ancestralidade nordestina.

3 – SoteroPaulistana

Chegamos ao momento de também celebrar São Paulo. Essa poesia, que dá nome ao EP, relata as diferenças e semelhanças entre Salvador e São Paulo: a força, a garra, a correria e a energia que se encontram nesses dois lugares.

4 – Cara Gente Branca 2

Assim como no primeiro EP, Denegrindo Saberes, que tem uma faixa com o mesmo título, esse momento é de refletir, estudar e aprender com a história contada em cada linha.

5 – Isabela Cristina Dos Santos Almeida

Essa faixa leva o meu nome, pois fala da importância de saber de onde viemos e para onde vamos. Trata de conduta e postura na luta pelo respeito às mulheres e da constante busca por hype e status.

6 – Graça e Desgraça

Essa faixa é um despertar para a realidade. É momento de refletir sobre os prazeres superficiais da vida, sobre o “sempre ter” em vez de “ser”. Mostra que as coisas boas estão, sim, acompanhadas de coisas ruins, e vice-versa. A vida não é uma moleza.

7 – Um Salve à Mulher Preta

Essa é uma das faixas mais importantes do EP. A revolução será preta, periférica e feminina. Em um país onde a mulher preta é a base da sociedade, exaltar as mulheres pretas desse país é celebrar nossa ancestralidade e nossas raízes.