‘Mamma Mia!’ retorna para temporadas em São Paulo e no Rio de Janeiro

‘MAMMA MIA!’ é um fenômeno popular por onde passa, desde a estreia (1999), em Londres, onde segue em cartaz com lotação esgotada contínua nessas duas décadas. Criado a partir do cancioneiro repleto de hits do grupo ABBA, o musical seguiu trajetória de sucesso da Broadway (EUA) e foi traduzido em mais de 14 línguas, batendo um recorde de público de 42 milhões de espectadores.

Uma nova versão brasileira do musical, assinada por Charles Möeller & Claudio Botelho, em montagem que selou o reencontro da dupla com a produtora Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho, repetiu o êxito desde a sua estreia, em 2023, quando alcançou mais de 80 mil espectadores e teve a temporada prorrogada com sessões extras. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, patrocinado pela Riachuelo, B3, Odontoprev e EMS, com apoio da Beyond The Club SP e Timken, via Lei de Incentivo à Cultura.

Após muitos pedidos do público, ‘Mamma Mia!’ estará de volta em 2025 para novas apresentações em São Paulo (de 14 de março a 6 de abril, no Teatro Bradesco) e no Rio de Janeiro (de 18 de abril a 11 de maio, no Teatro Riachuelo Rio).

“Mamma Mia é um espetáculo icônico e atemporal. Quem não quer cantar e dançar conosco?”, vibra Aniela Jordan, sobre o retorno do musical aos palcos.

O musical se passa em uma ilha grega e conta a história de Sophie, uma jovem que está prestes a casar e convida três ex-pretendentes de sua mãe para o evento, na tentativa de desvendar o mistério que ronda a sua paternidade. É neste clima de romance e comédia em que aparecem as conhecidíssimas canções do ABBA, como ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’, ‘The Winner Takes it All’, ‘Money, Money, Money’, entre muitas outras.

Assim como em todos os musicais da Aventura e Möeller & Botelho, a nova versão de ‘Mamma Mia!’ não é uma réplica, ou seja, tem uma encenação original, com liberdade de criação em cima da montagem estrangeira. Após 17 anos, Charles Möeller voltou a assinar a Cenografia e o Figurino de um espetáculo, além – é claro – da direção. No passado, a função lhe rendeu prêmios como Shell, APCA, Mambembe e Apetesp, em espetáculos como ‘O Casamento’ (1997), ‘O Concílio do Amor’ (1989) e ‘Ópera do Malandro’ (2003).

Com a pandemia, Charles voltou a pintar e a desenvolver maquetes e estudos de cenários, mergulhando novamente na direção de arte, função que nunca deixou de desenvolver em todos os seus espetáculos. Para recriar a ilha grega em que se passa a ação, ele projetou uma cenografia que remete ao casario praiano do local, com casas brancas recortadas e um estudo profundo sobre tonalidades de azul, predominante no projeto.

‘Nunca vou esquecer da sensação de catarse que tive quando vi ‘Mamma Mia!’ em Londres, há muitos anos. Estava muito frio lá fora, mas dentro do teatro estava todo mundo naquele calor da Grécia, uma plateia em êxtase. Nos agradecimentos, você já começa a cantar junto, é realmente contagiante. Eu imagino que seja um espetáculo do qual estamos precisando muito agora’, analisa Charles, que ressalta a excelência e a absoluta pertinência do texto do musical.

Ainda que muitos conheçam o espetáculo por conta da força e da popularidade das canções do ABBA, ‘Mamma Mia!’ é um musical escrito por uma mulher na década de 90 que antecipou temas muito presentes no debate público nas décadas seguintes. Questões como empoderamento feminino e liberdade sexual são o ponto de partida da história central da peça, construída em cima de um embate entre a mãe defensora da liberdade com a sua filha, que quer casar e seguir uma vida mais convencional.

‘A protagonista (Donna) é uma mãe muito moderna. Ela fala para a filha não casar e viver a vida, se aventurar. É uma mulher que não dependeu da instituição masculina para criar a sua filha e viver a sua vida. Tem gente que não conhece o musical e diz que é uma bobagem, mas isso é uma mentira: ‘Mamma Mia!’ é um musical escrito por uma mulher, em um texto tecnicamente perfeito, feminino e feminista’, ressalta o diretor.

Charles Möeller & Claudio Botelho

A dupla Charles Möeller & Claudio Botelho é a mais importante referência do Teatro Musical no Brasil. Aclamada pela crítica e reconhecida pelo público, Möeller&Botelho são responsáveis por quase 50 espetáculos musicais apresentados no Brasil e no exterior desde 1997. Entre os sucessos, estão clássicos da Broadway (‘Um Violinista no Telhado’, ‘Gypsy’, ‘A Noviça Rebelde’, ‘West Side Story’, ‘O Mágico de Oz’), musicais contemporâneos (‘O Despertar da Primavera’, ‘Avenida Q’), criações originais (‘7 – O Musical’, ‘Cole Porter – Ele Nunca Disse que me Amava’), revistas musicais (‘Sassaricando’, ‘Beatles Num Céu de Diamantes’), entre muitos outros trabalhos que incluem óperas, balés, programas de televisão e shows.

Fundada em 2008, a Aventura é referência na produção de espetáculos de altíssima qualidade, que tornou o mercado de teatro musical um dos principais segmentos da economia criativa no Brasil.

Manter uma política de incentivo à cultura faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento dos capitais do conhecimento e do convívio social.

SINOPSE

Numa pequena ilha grega, a jovem Sophie está às vésperas de se casar, quando descobre que, no passado, sua mãe, Donna, teve um relacionamento com três homens diferentes, meses antes de seu nascimento, e que algum deles é seu pai. A noiva, então, decide convidar os três para o casamento para tentar encontrar a resposta para sua dúvida, sem revelar o plano para sua mãe. Donna se surpreenderá ao reencontrar os ex-namorados, Sam Carmichael, Bill Austin e Harry Bright, e reviverá emoções guardadas. Outros convidados importantes do casamento são Tanya e Rosie, amigas de infância de Donna, que na juventude tinham um trio musical e se apresentavam como ‘Donna e as Dynamos’ cantando sucessos do ABBA. Ao reencontrar os amores e as amigas do passado, Donna viverá grandes momentos ao lado deles e da filha, sempre com muita música, comédia e romance.

MAMMA MIA!

Um espetáculo de Charles Möeller & Claudio Botelho

Uma superprodução Aventura

Direção, Cenário e Figurinos: Charles Möeller

Versão Brasileira e Supervisão Musical: Claudio Botelho

Direção musical: Marcelo Castro

Coreografia: Mariana Barros

Iluminação: Paulo César Medeiros

Desenho de som: André Breda

Coordenação artística: Tina Salles

Direção de Produção M&B: Carla Reis

Direção de Produção Aventura: Bianca Caruso

Direção Artística e Produção Geral Aventura: Aniela Jordan

Direção de Negócios e Marketing Aventura: Luiz Calainho

Realização: Aventura e M&B Produções

Elenco: Claudia Netto (Donna Sheridan), Maria Clara Gueiros (Tanya – temporada SP), Totia Meireles (Tanya – temporada RJ), Gottsha (Rosie), Maria Brasil (Sophie Sheridan), Eduardo Borelli (Sky), Sérgio Menezes (Sam Carmichael), André Dias (Harry Bright), Renato Rabelo (Bill Austin), Giovanna Rangel (Ali), Marianna Alexandre (Lisa), Vicenthe Delgado (Pimenta), Murilo Armacollo (Eddie), Fabrício Negri (Grego /Padre Alexandrios), Leonam Moraes (Grego), Fegab (Grega), Martina Blink (Grega), Roberto Justino (Grego), Gabriel Querino (ensemble), Isabela Yunes (Grega), Amaury Soares (Grego), Sara Chaves (Grega), Thiago Garça (Grego), Karine Bonifácio (Grega), Vinícius Cosant (Swing), Andreina Szoboszlai (Swing).

SERVIÇO

Temporada São Paulo

Teatro Bradesco

14/03 a 06/04 – Quintas e Sextas às 20h / Sábados às 16h e às 20h / Domingos às 15h e às 19h

Ingressos em Uhuu.com

Valores dos Ingressos:

Quintas-feiras e domingos às 19h

Setor Plateia Baixa – R$ 260,00/R$130,00 meia

Setor Plateia Alta – R$ 230,00/R$ 115,00 meia

Setor Camarote – R$ 200,00/R$ 100,00 meia

Setor Balcão Nobre – R$ 140,00/R$ 70,00 meia

Setor Balcão Nobre Promocional – R$75,00 / R$37,50 meia

Setor Frisa – R$75,00 / R$37,50 meia

Sextas-feiras, sábados às 16h e às 20h e domingos às 15h

Setor Plateia Baixa – R$ 280,00/R$140,00 meia

Setor Plateia Alta – R$ 250,00/R$ 125,00 meia

Setor Camarote – R$ 230,00/R$ 115,00 meia

Setor Balcão Nobre – R$ 140,00/R$ 70,00 meia

Setor Balcão Nobre Promocional – R$75,00 / R$37,50 meia

Setor Frisa – R$75,00 / R$37,50 meia

Temporada Rio de Janeiro

Teatro Riachuelo

18/04 a 11/05 – Quarta às 16h (23/04) / Quintas às 20h (01/05 às 16h e às 20h) / Sextas às 20h (18/04 às 16h e às 20h) / Sábados às 16h e às 20h / Domingos às 19h (27/04 apenas às 15h e 04/05 às 15h e às 19h) / Segunda às 16h (21/04)

Vendas pela Ingresso.com

Valores dos Ingressos:

Quintas-feiras e domingos às 19h (Exceto feriados nos dias 20/04 e 01/05)

Setor Plateia VIP – R$ 200,00/R$100,00 meia

Setor Plateia – R$ 180,00/R$ 90,00 meia

Setor Balcão Nobre – R$ 180,00/R$ 90,00 meia

Setor Balcão – R$ 75,00/R$ 37,50 meia

Sextas-feiras, sábados às 16h e às 20h e domingos às 15h – (e feriados nos dias 20/04; 21/04; 23/04 e 01/05)

Setor Plateia VIP – R$ 220,00/R$110,00 meia

Setor Plateia – R$ 200,00/R$ 100,00 meia

Setor Balcão Nobre – R$ 200,00/R$ 100,00 meia

Setor Balcão – R$ 75,00/R$ 37,50 meia