MAM SP anuncia novos cursos de Museologia e Direito, Cerâmica e Ateliê de Fabricação de Tintas

Nos meses de julho e agosto, o Museu de Arte Moderna de São Paulo anuncia mais quatro novos cursos ministrados por profissionais das áreas de modelagem manual em cerâmica, produção de tintas artesanais, arte contemporânea e museologia, direito, história e políticas culturais. Indicados para um público amplo, os cursos têm inscrições abertas no site do MAM (mam.org.br/curso/).



Ministrado online pelos educadores Cauê Donato e Ivonei Souza Trindade, o curso museologia, direito e decolonialidade convida à reflexão sobre a interseção entre Museologia, Direito e Decolonialidade no contexto das lutas por memória coletiva e representatividade nas instituições. Reconhecemos que este campo é dinâmico, apresentando desafios e complexidades específicas em diferentes contextos e políticas. Por isso, a interdisciplinaridade é essencial para avançar em direção a práticas éticas e justas na gestão do patrimônio cultural e na promoção da justiça social.



O curso é aberto a todos os interessados em museologia, direito, história, políticas culturais, teorias decoloniais, ativismo social e repatriação de bens culturais, não sendo necessária uma formação nas áreas para acompanhar as aulas.



Com aulas presenciais da ceramista Juliana Miyasaka, o curso oficina presencial de cerâmica: técnicas fundamentais é ideal para aqueles que desejam explorar a cerâmica, independentemente da experiência anterior. Em sete aulas práticas, os alunos aprenderão os conceitos básicos e as técnicas fundamentais da modelagem manual em cerâmica para criar peças únicas e ricas em expressão pessoal.



Também presencial, o curso ateliê de fabricação de tintas, do artista visual Pedro Campanha, ateliês práticos onde os participantes poderão produzir suas próprias tintas artesanais a partir de poucos materiais. Serão preparadas tinta nanquim, têmpera de ovo, têmpera de caseína e aquarela. Cada encontro começará com uma breve introdução sobre os contextos históricos nos quais esses materiais tiveram seus primeiros registros. Também discutiremos o trabalho de alguns artistas que utilizaram essas tintas como recurso poético em seus processos de criação, antes de partir para a atividade prática.



O curso online moderno e após, com a professora Daniela Labra, discute a produção e circulação da arte moderna brasileira desde o início da década de 1940 até 1970. Investigamos o contexto e a internacionalização da linguagem moderna brasileira figurativa e seu processo de abstração, o caminho construtivo no Brasil, as vanguardas neoconcretas, a Nova Objetividade, as experiências com o corpo, a crítica sócio-política na arte pós-1964, as proposições conceituais e figurativas da década seguinte que metabolizaram, criticamente ou não, o legado modernista.

Confira a programação completa:

CURSO ONLINE | MUSEOLOGIA, DIREITO E DECOLONIALIDADE,

com Cauê Donato e Ivonei Souza Trindade

Datas: 15, 22 e 29 de julho, 05 e 12 de agosto

Segundas-feiras

Horário: das 19h às 21h

Duração: 5 encontros

Público: interessados em geral

Investimento: R$ 400,00

Curso online

Ao vivo, via plataforma de videoconferência

Aulas gravadas disponibilizadas apenas por tempo determinado

Contempla certificado no final



Programação

Aula 1 – Aspectos Introdutórios de Museologia e de Direito Internacional Público

– Museologia

– Conceito de museu – epistemologia da palavra e relação com nossos dias

– Colecionismo e formação dos acervos museológicos

– Breve história das instituições museológicas

– Direito dos Tratados: conceito de um tratado internacional

– Direito dos Tratados: princípios de um tratado internacional

Aula 2 – Patrimônio e Bem Cultural no museu

– Patrimônio e Bem Cultural: conceitos e seus reflexos tanto na Museologia como no Direito Internacional do Patrimônio Cultural

– Institucionalização do Patrimônio Histórico e Cultural no Museu: panorama brasileiro

– Direito Internacional do Patrimônio Cultural: noções gerais, principais tratados internacionais sobre o tema; o retorno de bens culturais na perspectiva jurídica

Aula 3 – Estudos de casos: repatriação em seus aspectos jurídicos

– Jurisprudência sobre repatriação a partir de casos internacionais

– “Moai” – a internet como vetor de protesto no caso do povo chileno contra o Museu Britânico

– Brasil – Quais/Quantos são os patrimônios culturais saqueados? E onde estão?

Aula 4 – Estudos de casos: experiências brasileiras

– Manto Tupinambá – doação ou devolução?

– Caso Ubirajara (2023) – O esforço brasileiro para recuperação de itens saqueados

– Machado Krahô (1987) – prática de decolonização interna

– O canhão El Cristiano – quando o Brasil age como colonizador

Aula 5 – Sociomuseologia e Direito Internacional do Patrimônio Cultural como elementos para decolonizar o museu

– Tipologia de museus – Há algo além dos museus universais?;

– Museologia pós-moderna, as iniciativas da virada do século XX para século XXI

– Quem faz o museu? Participação de novos atores sociais na decolonização do museu

– Desafios modernos no Direito Internacional do Patrimônio Cultural

Sobre os professores

Ivonei Souza Trindade é advogado inscrito na OAB-RS, formado em Direito pela PUCRS, com estudos realizados na LMU-München. É professor de Direito Internacional dos Direitos Humanos no A PARI MUN – Instituto de Investigación y Debate en Derecho (Peru) e autor de livros e artigos nas áreas de Sistema Interamericano de Direitos Humanos e Direito Internacional do Patrimônio Cultural.



Cauê Donato é graduado em Museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP/2015), com pós-graduação em Educação Patrimonial pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES/2021) e especialização em Docência no Ensino Superior pela Faculdade Focus (2023). Tem experiência em processos museológicos, com ênfase em Museologia Social, e atuou como educador social e arte-educador. Entre 2018 e 2021, integrou a equipe do Programa CCBB Educativo – Arte & Educação. Atualmente, é coordenador de Museologia no Museu Catavento (UPPM/SEC), gerindo o Programa de Acervos e o Programa Conexões Museus-SP. Foi professor no curso técnico em Museologia (Etec Parque da Juventude/CPS) entre 2021 e 2023



PRESENCIAL | OFICINA PRESENCIAL DE CERÂMICA: TÉCNICAS FUNDAMENTAIS, com Juliana Miyasaka

Datas: 17, 24, 31 de julho, 07, 14, 21, e 28 de agosto

Quartas-feiras

Horário: das 18h às 21h

Duração: 7 encontros

Público: interessados em geral

Investimento: R$ 630,00

Contempla certificado no fina



Programação

Aula 1 – Fundamentos teóricos e confecção de peças na primeira técnica básica

Apresentação de alguns tipos de argila, preparação delas para uso, etapas da transformação da argila até que se torne cerâmica.

Confecção de peças usando a técnica japonesa chamada tebineri (ou pinch pot), que é a técnica básica e principal, a partir da qual é possível desenvolver peças utilitárias ou decorativas, em diversas formas e é ótima para sensibilização do tato e conhecimento da argila e seu potencial.

Aula 2 – Finalização das peças feitas na primeira aula e tipos de acabamento

Apresentação de tipos de acabamento, colagem de partes e decorações usando engobes (que são argilas coloridas, e como prepará-los) – mishimo, sgraffito e pintura simples – para finalização das peças feitas na primeira aula.

Aula 3 – Técnica de acordelado

Apresentação da técnica de cordelado e confecção de peça usando esta técnica.

Aula 4 – Técnica de placa

Apresentação da técnica de placa e confecção de peça usando esta técnica.

Aula 5 – Técnica de ocagem

Apresentação da técnica de ocagem e início de modelagem de peça para finalização usando esta técnica.

Aula 6 – Técnica de ocagem

Finalização da peça feita na aula anterior, através de técnica de ocagem.

Aula 7 – Esmaltação

Preparação das primeiras peças confeccionadas no curso, após estas terem passado já pela primeira queima (chamada de biscoito, a 1000°C).

Acabamento final, impermeabilização de áreas que não receberão esmalte e esmaltação para que passem pela última queima, a 1240°C.

Sobre a professora

Juliana Miyasaka é formada em Marketing e Design, com MBA em Arte Educação. Ceramista desde 2007, ministra aulas e workshops de cerâmica desde 2012, para crianças e adultos. Atualmente, ministra aulas no Colégio Oshiman, no programa PIAPI e em seu atelier.



CURSO PRESENCIAL | ATELIÊ DE FABRICAÇÃO DE TINTAS , com Pedro CampanhaDatas: 20, 27 de julho, 03 e 10 de agosto

Sábados

Horário: das 10h às 12h

Duração: 4 encontros

Público: interessados em geral

Investimento: R$ 320,00

Contempla certificado no final



Programação

Aula 1: Nanquim

– História do nanquim: tinta da China e seus muitos nomes

– Sobre os materiais: preto de fumo e goma arábica. Curiosidades sobre receitas japonesas

– Prática: fabricação do nanquim

Aula 2: Têmpera ovo

– Registros históricos da têmpera ovo, alguns artistas do Renascimento

– Qualidades do material, presença de cor específica das têmperas. Transição da têmpera de ovo para a tinta óleo

– Artistas brasileiros: Volpi, Eleonore Koch, André Ricardo

– Prática: fabricação da têmpera de ovo

Aula 3: Têmpera de caseína

– Registros históricos da caseína, diferentes nomenclaturas e diferentes usos: Paleolítico, Egito Antigo; pintura de mobiliário tradicional estadunidense; Castelo Belvedere, no Vaticano

– Qualidades da têmpera de caseína: propriedades físicas e cuidados

– Artistas modernos e contemporâneos que utilizavam esse material como recurso poético

– Prática: fabricação da têmpera de caseína

Aula 4: Aquarela

– Registros históricos da aquarela: Egito Antigo, Renascença, artistas ingleses do século XVII-XVIII, artistas modernos e contemporâneos

– Prática: fabricação da aquarela



Sobre o professor

Pedro Campanha é artista visual e educador, bacharel em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Em 2012, iniciou seus estudos na École Supérieure des Beaux Arts de Montpellier Agglomération, em Montpellier, na França. Entre 2018 e 2020, coordenou os ateliês e ministrou cursos, oficinas e vivências em artes visuais no Espaço Cultural Porto Seguro. Em 2014, atuou como artista-orientador no programa Vocacional da Prefeitura de São Paulo. Em 2013, foi artista residente no espaço Pony Royal em Berlim, Alemanha, e na Residência São João, em São José do Vale do Rio Preto, RJ. Em 2022, participou das mostras coletivas “Ouro e Madeira”, no Quase Espaço (São Paulo), e “Niebla y Plata” (Peru)..



CURSO ONLINE | MODERNO E APÓS , com Daniela Labra

Datas: 25 de julho, 01, 08 e 15 de agosto

Quintas-feiras

Horário: das 18h às 20h30

Duração: 4 encontros

Público: interessados em geral

Investimento: R$ 320,00

Curso online

Ao vivo, via plataforma de videoconferência

Aulas gravadas disponibilizadas apenas por tempo determinado

Contempla certificado no final



Programação

Aula 1

– Portinari do Brasil: Representação oficial e moderna de povo brasileiro

– Brazil Builds: A arquitetura intitulada brasileira

– A exposição Modern Brazilian Painters: Internacionalização da arte brasileira pitoresca

Aula 2

– Informalismo e o abstracionismo geométrico no Brasil

– O design moderno

– Os museus de Arte Moderna e a Bienal de São Paulo: símbolos civilizatórios do Sudeste

Aula 3

– A vanguarda Neoconcreta e a teoria do Não Objeto: tempo e ato em obra

– Figurações e desfigurações do Brasil em tempos de ditadura

– Nova Objetividade Brasileira, Opinião 65, CPC da UNE, Cinema Novo, a Tropicália e outras artes políticas

Aula 4

– O ato como protesto e arte: Do Corpo à Terra e Domingos da Criação

– Anos 1970: Metabolização do moderno em Cildo Meireles, Paulo Bruscky, Waltércio Caldas, Ana Maria Maiolino, Anna Bella Geiger, Barrio, Abdias Nascimento, Wanda Pimentel, Mary Vieira e outros.

– Caminhos abertos para práticas contemporâneas na arte brasileira.



Sobre a professora

Daniela Labra é curadora de artes visuais, professora e crítica de arte. Graduou-se em Teoria do Teatro pela Uni-Rio. Doutora em História e Crítica da Arte pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a tese: Legitimação internacional da Arte Brasileira, análise de um percurso: 1940-2010, vencedora do Prêmio Gilberto Velho de teses, 2015.

Atua nos temas: arte brasileira, processos históricos e estéticos latino americanos, performance, arte e política. Professora em diversas instituições e faculdades de arte desde 2007. Fundadora da plataforma Zait de estudos de arte contemporânea on-line em 2020. Curadorias recentes: Lygia Clark & Franz Ehrard Walther: Action as Sculpture, FEW Villa, Fulda, Alemanha, 2024; Ana Mendieta, SESC Pompeia, São Paulo, 2023; museo de la democracia, nGbK, Berlin, 2021; Frestas Trienal 2017: Entre Pós-Verdades e Acontecimentos, SESC Sorocaba, São Paulo. Vive e trabalha entre Rio de Janeiro e Berlin, Alemanha.



Sobre o MAM São Paulo

Fundado em 1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos. Sua coleção conta com mais de 5 mil obras produzidas pelos mais representativos nomes da arte moderna e contemporânea, principalmente brasileira. Tanto o acervo quanto as exposições privilegiam o experimentalismo, abrindo-se para a pluralidade da produção artística mundial e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas.



O Museu mantém uma ampla grade de atividades que inclui cursos, seminários, palestras, performances, espetáculos musicais, peças de teatro, sessões de filmes e práticas artísticas. O conteúdo das exposições e das atividades é acessível a todos os públicos por meio de visitas mediadas em libras, audiodescrição das obras e videoguias em Libras. O acervo de livros, periódicos, documentos e material audiovisual é formado por 65 mil títulos. O intercâmbio com bibliotecas de museus de vários países mantém o acervo vivo.



Localizado no Parque Ibirapuera, a mais importante área verde de São Paulo, o edifício do MAM foi adaptado por Lina Bo Bardi e conta, além das salas de exposição, com ateliê, biblioteca, auditório, restaurante e uma loja onde os visitantes encontram produtos de design, livros de arte e uma linha de objetos com a marca MAM. Os espaços do Museu se integram visualmente ao Jardim de Esculturas, projetado por Roberto Burle Marx para abrigar obras da coleção. Todas as dependências são acessíveis a visitantes com necessidades especiais



Serviço

Museu de Arte Moderna de São Paulo

Cursos de julho no MAM

Inscrições disponíveis pelo site https://mam.org.br/curso/



Quem integrar o programa de fidelidade Amigo MAM tem 20% de desconto. Estudantes, professores e aposentados têm 10%.

Dúvidas: cursos@mam.org.br | WhatsApp: 11 99774 3987

Telefone: (11) 5085-1300

Acesso para pessoas com deficiência

Restaurante/café

Ar-condicionado