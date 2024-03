MAM São Paulo anuncia programação com novos cursos de arte e expressão para abril

Em abril, o Museu de Arte Moderna de São Paulo oferece seis cursos ministrados por profissionais das áreas de artes visuais, design, arte e psicanálise e fotografia e literatura. Indicados para um público amplo, os cursos têm inscrições abertas no site do MAM (mam.org.br/curso/). Participantes do programa Amigo MAM têm 20% de desconto; estudantes, professores e aposentados têm 10%.

Apresentado em modelo híbrido pela renomada professora Gisela Belluzzo, o Como o Design Conta uma História? Oferece uma imersão no mundo do design gráfico, explorando como as peças de design contam histórias e moldam percepções. Durante oito encontros, os participantes serão conduzidos por uma jornada de análise e discussão sobre as narrativas visuais presentes no design gráfico contemporâneo.

Ateliê de Arte e Psicanálise, curso presencial com a educada Flavia Corpas, tem como objetivo explorar o que a arte pode ensinar à psicanálise, desviando-se da concepção de uma psicanálise aplicada à arte e reafirmando a proposição de Freud e Lacan de que o artista sempre antecede o analista. O trabalho se desenvolverá a partir da leitura das obras dos autores mencionados, assim como das obras de Freud e Lacan.

Também presencial, o curso O Mundo em Movimento: Desenhos no Parque Ibirapuera faz uma exploração sobre o dinamismo do Parque Ibirapuera através do desenho neste curso presencial. Sob a orientação da talentosa artista visual Helena Obersteiner, os participantes serão desafiados, em quatro encontros, a desenvolver estratégias de desenho ao ar livre, explorando a espontaneidade e criatividade em um ambiente inspirador.

Das opções de cursos 100% online, Encontros entre a Fotografia e a Literatura, da professora Juliana Monteiro, conduz os participantes por uma jornada poética que explora as intersecções entre a fotografia e a literatura. Através de autores clássicos e contemporâneos, como Machado de Assis e Marília Garcia, e fotógrafos renomados, os alunos ampliarão seus horizontes criativos e desenvolverão uma nova perspectiva sobre a arte visual e escrita.

No curso Produção de Exposições nos Museus de Arte, os alunos são desafiados a descobrirem segredos por trás da produção de exposições nos museus de arte neste curso online. Guiados pela experiente professora Cláudia Vendramini Reis, os participantes explorarão o processo completo, desde o projeto curatorial até a montagem e avaliação das exposições, mergulhando no mundo fascinante da produção artística.

O curso Do renascimento ao moderno, com Lorenzo Merlino, tem como objetivo explorar as mudanças cruciais na Arte Ocidental desde o início do Renascimento até o surgimento da Arte Moderna no início do século XX, destacando suas relações e independências com a Estética. Além disso, serão abordadas as interações com o Design, Moda e sua influência em áreas como Cinema, Dança, Teatro e Literatura. Destinado a todos os interessados em Arte, Moda e Design, o curso não requer formação prévia.

Confira a programação completa:

CURSO HÍBRIDO: “COMO O DESIGN CONTA UMA HISTÓRIA?” com Gisela Belluzzo

Contempla certificado no final

Dias 11, 18, 25 de abril, 2, 9, 16 de maio e 6 de junho, quintas-feiras, das 19h às 21h

8 encontros | Investimento: R$ 640,00

Público: interessados em geral

Programação

Aula 1 – Design gráfico e contextos (online)

Design e repertório

Categorias do design gráfico

Linguagem gráfica em diferentes contextos

Aula 2 – Breve abordagem histórica (online)

Narrativas verbo-visuais no contexto da história da arte

Design gráfico, estilos e significados

Narrativas verbo-visuais no design e vanguardas históricas

Aula 3 – Linguagem visual e configurações espaciais (online)

Grids

Diagramas

Mapas

Aula 4 – Linguagem visual e elementos da composição (online)

Cores

Formas

Tipografias

Configurações visuais

Aula 5 – Para ler o design: conceitos e ferramentas (online)

Storytelling

Gestalt

Retórica verbo/visual

Aula 6 – Para ler o design: conceitos e teorias (online)

Semiótica do design gráfico

Filosofia do design

Aula 7 – O design na cidade (presencial)

Visita de campo externa para observação dos produtos de design em circulação no espaço urbano.

Aula 8 – O olhar para o design (online)

Análises de peças gráficas escolhidas pelos alunos

Discussão em grupo e finalização do curso

Sobre Gisela Belluzzo de Campos

Pesquisadora nas áreas de artes visuais e design gráfico. Graduada em Artes Plásticas, obteve mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUCSP, além de realizar pós-doutorado em Design na Universidade de Buenos Aires. Com vasta experiência, atuou como pesquisadora, professora e orientadora de dissertações e teses nos cursos de graduação e pós-graduação em Design na Universidade Anhembi Morumbi. É autora de diversos artigos publicados em periódicos especializados em Arte e Design, e coorganizadora do livro “Novas Fronteiras do Design Gráfico”.

CURSO PRESENCIAL: ATELIÊ DE ARTE E PSICANÁLISE:com Flavia Corpas

Contempla certificado no final

Dias 16, 23 e 30 de abril, 07, 12, 21 e 28 de maio e 04 de junho de 2024, terças-feiras, das 19h às 21h

8 encontros | Investimento: R$ 640,00

Público: interessados em geral

Programação

Aula 1 – Arte e Psicanálise: um campo de tensão

Apresentação do curso e sua metodologia

O que é a Psicanálise? O que é a Arte?

Arte e Psicanálise: contexto histórico e os dias atuais

Aula 2 – As leituras de Freud

Freud e os artistas

Freud e a Gradiva de Jensen: aprender com a arte

Circunscrevendo um objeto: prática de pesquisa e desenvolvimento de projeto

Aula 3 – As leituras de Lacan

Lacan e os artistas

Lacan e Marguerite Duras: a artista que antecede o psicanalista

Circunscrevendo um objeto: prática de pesquisa e desenvolvimento de projeto

Aula 4 – Didi-Huberman e a Psicanálise

Didi-Huberman e a Psicanálise: a invenção da histeria na arte

Circunscrevendo um objeto: prática de pesquisa e desenvolvimento de projeto

Aula 5 – Hubert Damisch e a Psicanálise

Hubert Damisch e a Psicanálise: o real e o feminino na arte

Circunscrevendo um objeto: prática de pesquisa e desenvolvimento de projeto

Aula 6 – Arte, Psicanálise e Feminismos

“Útero do mundo”: surrealismo e feminismos

Circunscrevendo um objeto: prática de pesquisa e desenvolvimento de projeto

Aula 7 – Arte, Psicanálise e Loucura

Obravida: uma leitura sobre Bispo do Rosario

Circunscrevendo um objeto: prática de pesquisa e desenvolvimento de projeto

Aula 8 – Apresentação de trabalhos

Apresentação e discussão dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos

Sobre a professora

Flavia Corpas é psicanalista e curadora independente de artes visuais. Possui pós-doutorado em Ciência da Literatura pela UFRJ e é doutora em Psicologia Clínica pela PUC/RJ. Foi docente do Curso de Especialização em Acessibilidade Cultural da UFRJ. É a organizadora do livro “Arthur Bispo do Rosario: arte além da loucura”, escrito pelo crítico de artes Frederico Morais. Além disso, atuou como curadora das exposições “Walter Firmo: um olhar sobre Bispo de Rosario”, “Quase Aqui” de Daniel Senise, “Reflexivos” de Iran do Espírito Santo e “Pilotis” de Katia Wille. Dirigiu os documentários “Cartografias da Criação”, “Arte, Cultura e Acessibilidade” e “Walter Firmo: um olhar sobre Bispo de Rosario”.

CURSO PRESENCIAL: “O MUNDO EM MOVIMENTO: DESENHOS NO PARQUE IBIRAPUERA”, com Helena Obersteiner

Contempla certificado no final

Dias 20 e 27 de abril, 04 e 11 de maio de 2024, sábados, das 10h às 13h

4 encontros | Investimento: R$ 320,00

Público: interessados em geral

Programação

Aula 1 – Um caderno de descaminhos

Prefixo “DES” e a negação como abertura de possibilidades

Coreografia dos objetos na prática do desenho

Verbos de ação e a construção de um caderno

Aula 2 – Superfícies

É preciso desenhar parado?

Diferentes superfícies e seus registros

Reconhecimento de locais e estratégias de frotagem

Aula 3 – Registros de movimento

Nutrir uma postura investigativa

Estratégias de pesquisa

Procura por evidências de acontecimentos e construção de narrativa

Aula 4 – Borrão

Diferentes interações entre os materiais e a folha de papel

Desenhos dupla face

Sobre a professora Helena Obersteiner

Artista visual que investiga o desenho no campo expandido. Em sua trajetória, desenvolve práticas educativas que cultivam a pluralidade, a flexibilidade e a curiosidade por meio de investigações coletivas de forma transdisciplinar no campo das artes, entendendo a educação como um ato de urgência e responsabilidade.

Em 2019, fundou o curso “Desenhos Feios”, realizado em parceria com o Espaço.CC, uma iniciativa que abrangeu mais de doze turmas, incluindo modalidades online e presenciais. Em 2023, criou o curso “Ser, Desenhar e Ultrapassar Paisagens”, realizado no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em seu ateliê, pesquisa a relação dialética entre organização e espontaneidade através da interação com materiais como tecido, gesso, látex e papel, assim como máquinas de tatuagem, costura e tapeçaria, como ferramentas para a elaboração de microcosmos, em um exercício de reconhecer o mundo através da observação e vislumbrar nossa capacidade de criar futuros.

CURSO ONLINE: “DO RENASCIMENTO AO MODERNO”, com Lorenzo Merlino

(ao vivo via plataforma de conferência e aulas gravadas)

Contempla certificado no final

Dias 9, 16, 23 de abril, 7, 14 e 21 de maio, terças-feiras, das 19h às 21h

6 encontros | Investimento: R$ 480,00

Público: interessados em geral

Programação

Aula 1

Os primeiros Renascimentos à margem da Revolução Gótica

Renascimento Pleno – da Vinci, Rafael, Michelangelo

Maneirismo e o início do Barroco

Aula 2

Barroco, a Academia e o Classicismo do Grande Século

O início da preponderância francesa

Rococó e o ocaso da aristocracia

Aula 3

Neoclássico, o primeiro Moderno?

A Primeira Revolução Industrial na Inglaterra e suas influências

Nobreza e Burguesia, ousadia e conservadorismo

Romantismo e Realismo — o início dos ‘ismos’

Aula 4

Impressionismo, Neoimpressionismo e Pós-Impressionismo — o surgimento da Modernidade

As Exposições Universais e o surgimento da globalização

Aula 5

Arts and Crafts e o surgimento do Design

Gesamtkunstwerk, a Arte Total de Wagner

O contato com o Oriente — japonismos e os Balés Russos

Aula 6

A Modernidade e as Vanguardas europeias

O Primitivo no Moderno

Fauvismo, Cubismo, Orfismo, Futurismo, Suprematismo e Expressionismo

Surrealismo e a volta do figurativo

Sobre o professor Lorenzo Merlino

Pós-graduado em História da Arte pela FAAP e mestre e doutor em História da Arte pela UNICAMP, Lorenzo Merlino possui mais de 30 anos de experiência no mundo da moda, tendo integrado por 6 anos o SPFW. Indicado ao XIV Prêmio Carlos Gomes em 2011 por melhor figurino de uma produção operística e escolhido como melhor figurinista de óperas do Brasil em 2015.

Professor na FAAP, ministra também cursos no MAM, no MASP, na Belas-Artes, na Superbacana+, na Unibes Cultural, no SENAC e no SESC. Desde 2016, é embaixador de Flandres para as Artes e a Moda no Brasil. No primeiro semestre de 2021, foi contemplado com uma bolsa CAPES de doutorado-sanduíche na University of Brighton, Inglaterra.

CURSO ONLINE: “PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÕES NOS MUSEUS DE ARTE”, com Cláudia Vendramini Reis

(ao vivo via plataforma de conferência e aulas gravadas)

Contempla certificado no final

Dias 08, 10, 15, 17, 22 e 24 de abril, segundas e quartas-feiras, das 10h às 12h

6 encontros | Investimento: R$ 480,00

Público: interessados em geral

Programação

Aula 1 – Introdução sobre museus de arte e a diversidade de exposições

Apresentação do conteúdo do curso, da professora e dos participantes

Indicação de bibliografia

Introdução: museus de arte e exposições de longa, média e curta duração

Projeto curatorial e expográfico

O produtor de projetos artísticos e culturais: área de atuação com foco nas exposições de arte nos museus

Aula 2 – Quando inicia e termina a produção artística e executiva?

As relações do produtor com profissionais, equipes e instituições: curadores, arquitetos, artistas, colecionadores, designers, museólogos, educadores, entre outros

Da elaboração do projeto a sua realização: pré-produção, produção executiva e pós-produção

Aula 3 – Pré-produção

Acompanhamento de pesquisa, produção de conteúdos e elaboração de lista de obras

Documentação de empréstimo temporário de obras de arte, obras comissionadas, banco de dados e seus desafios

Carta de apresentação da exposição, carta convite, solicitação de empréstimos e seguro de obras de arte

Documentação referente aos espaços expositivos e condições de exibição de obras de arte (Facility Report)

Aula 4 – Produção executiva

Elaboração de orçamentos, cronogramas, fluxos de desembolso

Processos de tomada de preços/cotações, contratação de prestadores de serviços, aquisição de materiais, equipamentos e/ou locação

Logística de transporte, embalagem de obras de arte, seguro e acompanhamento museológico e laudos de estado de conservação das obras

Aula 5 – Produção executiva | Interface com equipes

Interface com as equipes responsáveis pela concepção e execução de projetos expográfico, luminotécnico, identidade visual, design gráfico, comunicação e publicações

Montagem, desmontagem e manutenção de exposições

Interface com equipes de projetos educativo, acessibilidade, orientação de públicos, segurança e outros serviços

Aula 6 – Pós-produção

Pesquisas de opinião e processos de avaliação do projeto executado

Prestação de contas durante e ao final do projeto

Elaboração de relatórios parciais e finais

Avaliação do curso junto aos participantes

Sobre a professora Cláudia Vendramini Reis

Professora na pós-graduação do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, CELACC – núcleo de apoio a pesquisa da ECA-USP, no qual ministra a disciplina Gestão de Projetos Culturais, desde 2016. É mestre em Museologia pelo PPGMUS-USP, na linha de pesquisa História dos processos museológicos, coleções e acervos. Foi coordenadora de produção da 29a Bienal de São Paulo (2010) e gerente do programa educativo da Fundação Bienal de São Paulo (2017-2019). É membro do ICOM Brasil e da Comissão de Ética Profissional do Conselho Regional de Museologia da 4ª Região – COREM 4R.

CURSO ONLINE: “ENCONTROS ENTRE A FOTOGRAFIA E A LITERATURA”, com Juliana Monteiro

(ao vivo via plataforma de conferência e aulas gravadas)

Contempla certificado no final

Dias 15, 22, 29 de abril e 6 de maio, segundas-feiras, das 19h às 21h

4 encontros | Investimento: R$ 320,00

Público: interessados em geral

Programação

ENCONTRO 1 | o olhar

ENCONTRO 2 | olhar para si

ENCONTRO 3 | olhar para o outro

ENCONTRO 4 | olhar para o seu lugar no mundo

Sobre a professora Juliana Monteiro

Nascida no Rio de Janeiro, em 1981, vive e trabalha em São Paulo, onde se formou em Linguística e Comunicação e, desde então, tece relações entre diferentes linguagens. Além de participar de exposições coletivas, publicou os livros de artista Pandora (2020), Aprendiz (2021), queira receber como recordação (2022), entre outros. Em 2017, juntamente com o escritor João Anzanello Carrascoza, publicou o livro Catálogo de Perdas (SESI-SP), composto por 40 fotografias e 40 contos. Essa obra foi finalista do prêmio Jabuti e vencedora do prêmio FNLIJ nas categorias leitor adulto e projeto editorial. Pela Maralto, em 2023, publicou Fronteiras visíveis, também em colaboração com o escritor João Carrascoza.

Sobre o MAM São Paulo

Fundado em 1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos. Sua coleção conta com mais de 5 mil obras produzidas pelos mais representativos nomes da arte moderna e contemporânea, principalmente brasileira. Tanto o acervo quanto as exposições privilegiam o experimentalismo, abrindo-se para a pluralidade da produção artística mundial e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas.

O Museu mantém uma ampla grade de atividades que inclui cursos, seminários, palestras, performances, espetáculos musicais, sessões de vídeo e práticas artísticas. O conteúdo das exposições e das atividades é acessível a todos os públicos por meio de visitas mediadas em libras, audiodescrição das obras e videoguias em Libras. O acervo de livros, periódicos, documentos e material audiovisual é formado por 65 mil títulos. O intercâmbio com bibliotecas de museus de vários países mantém o acervo vivo.

Localizado no Parque Ibirapuera, a mais importante área verde de São Paulo, o edifício do MAM foi adaptado por Lina Bo Bardi e conta, além das salas de exposição, com ateliê, biblioteca, auditório, restaurante e uma loja onde os visitantes encontram produtos de design, livros de arte e uma linha de objetos com a marca MAM. Os espaços do Museu se integram visualmente ao Jardim de Esculturas, projetado por Roberto Burle Marx e Haruyoshi Ono para abrigar obras da coleção. Todas as dependências são acessíveis a visitantes com necessidades especiais.

