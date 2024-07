MAM Educativo oferece programação gratuita, com oficinas, espetáculos e muito mais

Maratonas de brincadeiras, oficinas de dança, de pintura e bordado, atividades para famílias com bebês, espetáculos musicais, contação de histórias e até batalha de breaking serão promovidas ao longo de julho pelo Educativo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A programação é gratuita e aborda temas diversos, como artes visuais, ancestralidade e a relação com a natureza.



Confira a programação na íntegra e participe!

02/07 (ter) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Maratona de brincadeiras das culturas da infância, com MAM Educativo

A partir de um repertório especialmente selecionado pelo MAM Educativo, a atividade convida as crianças para uma maratona de brincadeiras ao ar livre no espaço da marquise, em frente ao Painel OSGEMEOS e o Jardim de Esculturas do MAM.

Atividade presencial e gratuita, para crianças a partir de três anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Limitação de até 40 pessoas. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



03/07 (qua) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Esse ateliê é pra dançar!, com Amanda Paralela

Desenhar, pintar, modelar, bordar, recortar, escrever. Em um espaço de ateliê, todas as linguagens artísticas são bem-vindas. Por isso, nesta oficina, abriremos espaço para a dança! Enquanto se desenha, pinta ou escreve, também se move. E a organização de tais movimentos podem, quando há intenção, virar uma dança. O contrário também é possível; e é com essas possibilidades que brincaremos de dançar/desenhar, dançar/pintar, dançar/experimentar! Prepare um look confortável e contribua com a playlist da oficina inserindo suas músicas favoritas para dançar.

Amanda Paralela é educadora, artista visual e designer. Seu percurso acadêmico é composto pela formação em Design Gráfico pela UMC; licenciatura em Artes Visuais pela FPA e segue em curso a pós-graduação A Natureza Que Somos Filosofias e Práticas para uma Atuação Genuína no Mundo pela A Casa Tombada. Atuou como professora de dança e atualmente é educadora no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Sua pesquisa permeia experimentações em diferentes linguagens artísticas nas quais é possível brincar. Acredita que a infância é um estado de se viver que não se limita a uma única fase da vida e que os pássaros estão entre os seres mais criativos desta Terra.

Atividade presencial e gratuita, para crianças a partir de quatro anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Limitação de até 40 pessoas. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



04/07 (qui) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Pintando e Bordando, com Amanda Falcão

Já experimentou misturar técnicas de pintura com bordado? A oficina convida o público a “pintar e bordar” em uma combinação divertida entre tintas e linhas.

Amanda Harumi Falcão é artista, educadora e artesã. Formada em bacharelado de Artes Visuais e licenciatura em Artes, onde desenvolveu a pesquisa de iniciação científica “O Bordado como linguagem na mediação cultural”. Atuou em educativos de instituições culturais como Sesc Pompeia e Sesc 24 de Maio, lecionou o curso “Oficina de Bordado Livre: Costurando Memórias, Afetos e Reflexões” em Oficinas Culturais, proponente da “Vivência de Bordado Poético” no Instituto Adelina e atualmente ´é educadora no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em suas pesquisas, busca costurar a relação entre memória e o fazer artesanal e, também, criar estratégias e caminhos para o cruzamento dos saberes populares com os processos da mediação cultural e arte educação.

Atividade presencial e gratuita, para crianças a partir de cinco anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Limitação de até 40 pessoas. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.

05/07 (sex) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Percurso Poético Musical para bebês, com MAM Educativo

O MAM Educativo convida todas as famílias com bebês para participar de um percurso poético musical lúdico e interativo inspirado na exposição Santídio Pereira: paisagens férteis, em cartaz no MAM.

Atividade presencial e gratuita, para bebês de 0 meses a 2 anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



06/07 (sáb) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Espetáculo Dual, com Cia do Polvo

Um timer de tempo é acionado através do giro de uma roda no centro do palco. Um jogo é estabelecido pelas artistas que se desafiam em disputas acrobáticas e cênicas. Um esqueleto anatômico é montado durante o espetáculo e se torna uma peça fundamental nesse jogo.

Dual é um espetáculo de circo que fala sobre amizade, ancestralidade e modernidade através de uma linguagem lúdica e atual para o público jovem.

Os aparelhos circenses e os objetos de cena atuam como as peças de um grande jogo. Quatro cadeiras, uma roda cyr, banquinhos e placas de madeira com formatos geométricos ganham vida através das coreografias e composições criadas pelas artistas durante as cenas, desafiando a imaginação do espectador e convidando-o/a embarcar nessa travessia circense e poética. Um esqueleto é montado no decorrer do espetáculo remetendo ao poder dos nossos ancestrais.

Com estética inspirada no artista plástico Piet Mondrian, os figurinos e a cenografia são coloridos e se referem a linguagem modernista, valorizando as linhas e as formas geométricas tanto dos objetos como dos movimentos dos corpos no espaço, dialogando perfeitamente com a linguagem circense e com referências digitais atuais.

O espetáculo aborda temas como a vaidade e as redes sociais estabelecendo um contraponto com os laços de amizade, a consciência de classe, a ciência, a ancestralidade e os vínculos da nova dinâmica da sociedade.

FICHA TÉCNICA

Direção: Juliana Neves

Dramaturgia: Mark Bromilow

Cenografia e figurinos: Daniela Garcia

Trilha sonora: Fernando Narciso e Denis Duarte

Iluminação: André Rodrigues

Elenco: Cintya Rodrigues e Natalia Presser

Produção: Cia do Polvo



Atividade presencial e gratuita. Aberta ao público. Na Marquise no entorno do MAM (verificar local no dia na recepção do MAM). Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência.



07/07 (dom) às 14h

Domingo MAM

Jacking Baile: A Festa, com Nós D’água Companhia de Dança

Esta performance em House Dance tem como proposta a experimentação livre da House Music, estilo que tem como característica as batidas eletrônicas. Com música ao vivo, uma experimentação dupla entre o House Dance em que o público é convidado a celebrar o House em partilha com os dançarinos e a banda.



Jacking Baile é o projeto consiste em uma celebração à Cultura House, vivenciando a House Dance em relação com a House Music, que tem como característica as batidas eletrônicas, feita ao vivo objetivando o fomento à cena House brasileira de maneira autêntica e a reconexão do House com sua ancestralidade negra.



A Nós D’água de Dança surge como uma companhia de dança que organiza-se a partir de pensamentos e estéticas negras em cultura composta por Eduardo Reis e Gisoul. É a idealizadora e produtora do projeto Jacking Baile e do documentário em produção “House Dance: percursos e memórias afrodiaspóricas no Brasil



Atividade presencial e gratuita. Aberta ao público. Na Marquise no entorno do MAM (verificar local no dia na recepção do MAM). Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência.



09/07 (qua) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Oficina de foto-pintura em camadas, com Gabe Nascimento



Expressar as cores em fotografias é, hoje, cotidiano e imediato, mas há poucas décadas atrás esse só era realizado por meio da foto-pintura. Essa oficina convida o público a transformar fotografias preto e branco, misturando recortes, re-composição em planos e pinturas.



Gabe Nascimento é graduando em História pela Universidade Federal de São Paulo, onde desenvolveu um Trabalho de Conclusão de Curso sobre as relações entre tecnologia, arte e corpo na década de 1970. É pesquisador, artista, educador e um adulto brincante, mas se define como explorador. Suas investigações são cotidianas e misturam seus interesses até encontrar e inventar nesses processos novas formas de criar, trabalhar e existir. Já atuou na educação infantil da rede municipal de São Paulo, além de instituições como Pinacoteca de São Paulo e IBGE, atualmente compõe a equipe educativa do Museu de Arte Moderna de São Paulo.



Atividade presencial e gratuita, para crianças a partir de quatro anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Limitação de até 40 pessoas. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



10/07 (qua) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Atividade presencial e gratuita na Marquise no entorno do MAM (verificar local no dia na recepção do MAM). Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência.



11/07 (qui) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Memórias do mar, apresentação musical interativa com Sandra Bittar e Gih Maldonado

Nesta apresentação em frente ao museu, Sandra Bitar e Gih Maldonado convidam bebês, crianças e famílias para o encontro e interação através da música e de histórias e brincadeiras da cultura tradicional da infância, celebrando em meio à cidade a presença do mar!



Sandra Bittar e Gih Maldonado moram em Ilhabela e pesquisam ritmos da cultura popular, histórias e brincadeiras cantadas da cultura tradicional das infâncias, somadas ao encanto do violino. Com um trabalho voltado especialmente para bebês e crianças pequenas, trazem cantos de acalentar e de se brincar em roda, para dar as boas vindas aos que estão chegando, para manter viva a criança em nós.



Atividade presencial e gratuita, para bebês de 0 meses a 2 anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.

Link: https://mam.org.br/evento/143567/





12/07 (sex) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Música e movimento para bebês, com Sandra Bittar e Gih Maldonado

Nesta oficina no Ateliê do MAM, bebês e famílias são convidadas a interagir através da música e do movimento, ampliando o repertório de brincadeiras cantadas da cultura tradicional das infâncias, aproximando o contato do corpo com o chão, com diferentes apoios e fontes sonoras, com diferentes tecidos e texturas, num ambiente que promove o vínculo a partir do brincar.



Sandra Bittar e Gih Maldonado moram em Ilhabela e pesquisam ritmos da cultura popular, histórias e brincadeiras cantadas da cultura tradicional das infâncias, somadas ao encanto do violino. Com um trabalho voltado especialmente para bebês e crianças pequenas, trazem cantos de acalentar e de se brincar em roda, para dar as boas vindas aos que estão chegando, para manter viva a criança em nós.



Atividade presencial e gratuita, para bebês de 0 meses a 2 anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



13/07 (sáb) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

DIÂ-U’TÎ’KAR- A sucuri e o segredo dos pássaros, com Anderson Kary Bayá



Em uma época antiga, quando os animais podiam se comunicar com os humanos, Sami sai para caçar e acaba se perdendo. Para voltar para sua casa, ele conta com a ajuda de uma grande cobra Sucuri, que mostra o caminho de sua casa e no trajeto vem lhe contando sobre a língua dos pássaros e mostrando que nem todos os pássaros estão felizes.



Anderson Kary Báya é artista indígena de Iauaretê (AM), pesquisador da cosmovisão, das danças, dos cantos e dos grafismos de seus povos Tariano e Tukano. Iniciou suas atividades artísticas oficialmente em 2003, atuando como músico no grupo de artes Dyroá Báya. Depois disso teve suas primeiras experiências no teatro e dança com a Cia. Uatê. Em 2008 iniciou suas participações no cinema e na TV, em curtas, longas metragens e seriados. Atualmente organiza vivências diversas relacionadas às culturas indígenas em comunidades pedagógicas formais e não-formais, e é artista-educador do Programa de Iniciação Artística (PIÁ – 2021, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo).



Atividade presencial e gratuita, para crianças a partir de três anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Limitação de até 40 pessoas. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



14/07 (dom) às 12h

Domingo MAM

Breaking Ibira



Breaking Ibira é um evento criado por b.boys e b.girls (nomenclatura atribuída a dançarinos de breaking) que tem por objetivo reunir b.boys e b.girls para celebrar a cultura hip hop, encontrar desafios através da dança e expressar sua criatividade e habilidade em suas sessions (sequência organizada de passos de breaking). Desde 2017, em parceria com o MAM São Paulo, tem atraído pessoas de diversas regiões de São Paulo e um público significativo tanto de praticantes de breaking quanto de admiradores da cultura.



Atividade presencial, livre. Aberta ao público. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do mam.



16, 18, 23, 25 e 26 (ter, qui e sex) 10h às 13h

Contatos com Arte + Férias no MAM

Oficina Roda Cyr com César Rossi

As oficinas-encontro de Parada de Mãos e de Roda Cyr, tem por objetivo o desenvolvimento e o aprimoramento dessas técnicas circenses bem específicas que são as principais habilidades apresentadas no espetáculo Dual. Para isso convidamos dois dos principais artistas dessas técnicas residentes na cidade de São Paulo, para promover esse encontro. Paulo Maeda – Parada de Mãos e César Rossi – Roda Cyr.



Atividade presencial e gratuita, para acrobatas, artistas circenses e pessoas interessadas a partir de 16 anos. Inscrições online via formulário de inscrição no site do mam. Vagas limitadas, as inscrições se encerram no dia 12 de julho. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo formulário de inscrição. Para emissão de certificado, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br.

Se inscreva através do link :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_EqNstQp_dXTpJO7ZCqnuwzLPSD_4NIGXkeaoOspSZFUMAg/viewform





16, 18, 23, 25 e 26 (ter, qui e sex) 13h às 16h

Contatos com Arte + Férias no MAM

Oficina de Parada de Mãos com Paulo Maeda

As oficinas-encontro de Parada de Mãos e de Roda Cyr, tem por objetivo o desenvolvimento e o aprimoramento dessas técnicas circenses bem específicas que são as principais habilidades apresentadas no espetáculo Dual. Para isso convidamos dois dos principais artistas dessas técnicas residentes na cidade de São Paulo, para promover esse encontro. Paulo Maeda – Parada de Mãos e César Rossi – Roda Cyr.



Atividade presencial e gratuita, para acrobatas, artistas circenses e pessoas interessadas a partir de 16 anos. Inscrições online via formulário de inscrição no site do mam. Vagas limitadas, as inscrições se encerram no dia 12 de julho. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo formulário de inscrição. Para emissão de certificado, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br.

Se inscreva através do formulário https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfezm-XADknawn_AmdzAlOlZ22D8Q3r5PRCpEy7yoDpr360UQ/viewform





17/07 (qua) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Paisagens férteis, Lataria Espacial: contação de história com Luna dy Córtes, Amanza e Pedro Queiroz

Inspiradas em Santídio Pereira: paisagens férteis e Lataria Espacial, de Emmanuel Nassar, a contação de história percorrerá, de maneira lúdica e educativa, as duas exposições através da música, sonhos e memórias. .



Luna Aurora Souto/Luna dy Córtes é escritora, artista multimídia, educadora e beletrista pela Universidade de São Paulo. Publicou Mem(orais): poéticas de uma Byxa-travesty preta de cortes pela editora Urutau (2019) e Prospectos: feitiços entre o tempo, o vórtex, o eu e o eco pela mesma editora em 2023. Pesquisa as interdisciplinaridades de linguagens focando na escrita em conjunto com as discussões sobre identidade de gênero.



Amanda Alves Vilas Boas Oliveira ou Amanza é estudante de História da Arte na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Formada em Técnico de Comunicação Visual. Realizou oficinas de desenho de observação no Safo Coletivo e foi organizadora do Slam Tiquatira em 2018. Em 2020 finalizou a Iniciação Científica sobre “Mapeamentos e reconhecimento dos coletivos culturais da COHAB II – Itaquera” pela Unifesp Zona Leste. Atualmente, é artista-educadora em museus, pesquisadora e fotojornalista. Suas produções se relacionam com o tema do direito à cidade, ocupação do espaço urbano e coletivos culturais periféricos.



Pedro Queiroz é graduando de Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo. Amante da fotografia, possui uma trajetória de cobertura de manifestações populares. Utiliza a fotografia como forma de ativismo, buscando apresentar e construir, através de seu olhar, sua própria narrativa, com foco na preservação das identidades negras. Além disso, também é arte educador em formação no MAM São Paulo.



Atividade presencial e gratuita, para crianças a partir de três anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



19/07 (sex) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Do tamanho de um botão – Histórias e outras brincadeiras com palavras para famílias e bebês, com Vivian Catenacci

A artista brincante Vivian Catenacci tem um repertório voltado para a primeiríssima infância, com cantigas, parlendas, brincadeiras, brincos, contos, e compartilha essas preciosidades da cultura popular brasileira com os bebês e os adultos que os acompanham.



Vivian Catenacci é antropóloga, produtora rural e cultural, mãe brincante, artista narradora e escutadeira de histórias. Realiza rodas de contos e desenvolve pesquisas, projetos de formação e vivências sobre o livre brincar e aprender; narração oral e mediação de leitura. Co-idealizadora e produtora do Núcleo Boca da Mata – Agroecologia e Cultura, em Piracaia-SP e do Portal das Histórias www.portaldashistorias.com.br. Integra a coordenação do GT Infâncias da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA).



Atividade presencial e gratuita, para famílias com bebês desde a barriga até os 2 anos de idade, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



20/07 (sáb) às 15h

Família + Férias no MAM

Puxa que puxa!, Histórias que puxam outros brinquedos e palavras, com Vivian Catenacci

bebês e crianças pequenas

Nesta vivência lúdica, a artista Vivian Catenacci conta histórias como quem brinca com palavras passadas de geração em geração. Cada conto narrado “puxa” um brinquedo cantado, ritmado, que movimenta o corpo, a imaginação e faz parte do repertório da cultura tradicional das infâncias brasileiras de todos os tempos.



Vivian Catenacci é antropóloga, produtora rural e cultural, mãe brincante, artista narradora e escutadeira de histórias. Realiza rodas de contos e desenvolve pesquisas, projetos de formação e vivências intergeracionais sobre o livre brincar e aprender; narração oral e mediação de leitura desde os bebês. Co-idealizadora e produtora do Núcleo Boca da Mata – Agroecologia e Cultura, em Piracaia-SP. Integra o GT Infâncias da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) e o Coletivo Portal das Histórias ( www.portaldashistorias.com.br).



Atividade presencial e gratuita, para famílias com crianças de todas as idades, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garantem a gratuidade nas exposições do MAM.



21/07 (dom) às 15h

Domingo MAM

Workshop de Roller Dance em comemoração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com Miriã Castimião



Nesta atividade de comemoração do dia da Mulher Negra Latino-America e Caribenha comemoraremos através da dança sobre patins. Ao longo do Workshop serão desenvolvidos alguns dos primeiros movimentos básicos de Roller Dance para todos os níveis, pensando em uma prática segura e divertida. Ao som de músicas anos 1980 e 1990, serão ensinados passinhos que podem ser feitos com e sem patins, e finalizaremos a aula com uma linda coreografia.



Miriã Castimião é patinadora, integrante do grupo Pakitas Quad e instrutora de patinação e roller dance.



Atividade presencial e gratuita. Aberta ao público. Na Marquise no entorno do MAM (verificar local no dia na recepção do MAM). Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência.



24/07 (qua) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Gotas de flor: experimentações com aquarelas de flor, com Leonardo Sassaki

Estamos acostumados a consumir produtos industrializados e nos esquecemos ou nem mesmo sabemos de onde eles vêm. Se apropriar de materiais naturais presentes em nosso cotidiano é uma potente forma de reforçar nossos vínculos com a natureza. Neste encontro, será experimentado a aquarela com tintas de flores através do processo de maceração, como funciona a coleta consciente da matéria e suas possibilidades.



Leonardo Sassaki é educador e artista visual. Formado em Licenciatura em Artes Visuais, atualmente se especializando em educação inclusiva, investigando práticas sinestésicas e multissensoriais em arte-educação, visando a acessibilidade cultural e inclusão de pessoas com deficiência. Trabalhou com educação não formal no terceiro setor e atualmente integra a equipe educativa do Museu de Arte Moderna de São Paulo.



Atividade presencial e gratuita, para crianças a partir de três anos, acompanhadas de suas (eus) responsáveis. Inscrições com 30 minutos de antecedência com o MAM Educativo na recepção do MAM. Limitação de até 40 pessoas. Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência. A participação nas atividades educativas garante a gratuidade nas exposições do MAM.



24/07 (qua) às 19h

Programa de Visitação + #mamonline (post instagram e youtube) + Férias no MAM

Momento Mediação: A importância do Brincar, com MAM Educativo



A mediação é uma das práticas do MAM Educativo para estabelecer conexões entre o público e as exposições em cartaz. Neste episódio da série mensal de vídeos, um educador do MAM apresenta a importância do Brincar e como as diversas práticas das brincadeiras estão presentes nas mediações e programações do museu.



27/07 (sáb) às 15h

Família MAM + Férias no MAM

Mostra das Oficinas Rodas Cyr e Parada de Mãos



A mostra de apresentações de Rodas Cyr e Parada de Mãos convidam o público para uma apresentação especialmente elaborada a partir das técnicas trabalhadas ao longo das oficinas.



Atividade presencial e gratuita. Aberta ao público. Na Marquise no entorno do MAM (verificar local no dia na recepção do MAM). Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência.



28/07 (dom) 15h

Domingo MAM

Espetáculo Tarântula TransitaO espetáculo Tarântula Transita é uma fábula sobre sonhos, onde quatros amigas passam por diversas adversidades e conflitos para chegar na tão sonhada ascensão que desejam e para isso vão precisar da ajuda do público. A história é contada através da comicidade, bambolê, malabares, mágica, manipulação de bonecos trazendo o público para um universo lúdico. A história do espetáculo surge baseada em estudos feitos sobre a Operação Tarântula, que aconteceu no final da ditadura militar no Brasil e tensiona essa realidade que está no passado, mas que se faz tão presente.



Vulcanica Pokaropa é travesti formada em Fotografia, mestra em teatro pela UDESC, doutoranda em Artes pela UNESP, sua pesquisa aborda a presença de pessoas transexuais, travestis e não bináries no teatro, performance e circo. Integra a Cia Fundo Mundo de Circo formada exclusivamente por pessoas Trans. Performer, poeta, artista plástica e visual, produtora cultural, tem trabalhos no acervo do MAM São Paulo e MAC Paraná.

Ficha Técnica:

Concepção e Atuação: Vulcanica Pokaropa

Direção: Cibele Mateus.

Criação Dramatúrgica: Cibele Mateus, Vulcanica Pokaropa.

Dramaturgia Textual: Vulcanica Pokaropa.

Provocação em comicidade: Karla Concá.

Sonoplastia: Caê.

Produção mix e master: Quixote 027

Figurinos e Adereços: Bioncinha do Brasil, Vulcanica Pokaropa.

Cenário: Bioncinha do Brasil, Igor Costacurta, Marcos Ferreira,

Vulcanica Pokaropa.

Direção de arte: Vulcanica Pokaropa

Produção: Vulcanica Pokaropa

Colaboração Cênica: Fagner Saraiva, Noam Scapin, Lui Castanho.



Atividade presencial e gratuita. Aberta ao público. Na Marquise no entorno do MAM (verificar local no dia na recepção do MAM). Para intérprete de Libras ou audiodescrição, solicitar pelo e-mail educativo@mam.org.br com até 48h de antecedência.



31/07 (qua) às 19h

Programa de Visitação + #mamonline (post instagram e youtube) + Férias no MAM

Experiência Poética: Barangandão Arco-íris



A mediação é uma das práticas do MAM Educativo para estabelecer conexões entre o público e as exposições em cartaz no museu. Neste episódio série mensal de vídeos, um educador do MAM apresenta a importância do Brincar e como as diversas práticas das brincadeiras estão presentes nas mediações e programações do museu.

Serviço

Julho com MAM Educativo

Período: De 2 a 31 de julho

Local: Museu de Arte Moderna de São Paulo

Endereço: Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Portões 1, 2 e 3)

Horários: terça a domingo, das 10h às 18h (com a última entrada às 17h30)

Ingressos: R$30,00 inteira e R$15,00 meia-entrada. Aos domingos, a entrada é gratuita e o visitante pode contribuir com o valor que quiser.



*Meia-entrada para estudantes, com identificação; jovens de baixa renda e idosos (+60). Gratuidade para crianças menores de 10 anos; pessoas com deficiência e acompanhante; professores e diretores da rede pública estadual e municipal de São Paulo, com identificação; amigos e alunos do MAM; funcionários das empresas parceiras e museus; membros do ICOM, AICA e ABCA, com identificação; funcionários da SPTuris e funcionários da Secretaria Municipal de Cultura.



Telefone: (11) 5085-1300

Acesso para pessoas com deficiência

Restaurante/café

Ar-condicionado

Mais informações:

MAM São Paulo

Mais informações: www.mam.org.br

www.instagram.com/mamsaopaulo

lwww.facebook.com/mamsaopaulo

www.youtube.com/@mamsaopaulo

www.twitter.com/mamsaopaulo