Malu Borges e Alvaro Xaro reagem a planilha de feedbacks sobre influenciadores

Na última quinta-feira (23), uma planilha polêmica que expõe feedbacks anônimos sobre influenciadores digitais ganhou destaque nas redes sociais. O documento, que compila opiniões de contratantes sobre suas experiências de trabalho com diversos criadores de conteúdo, provocou reações de alguns dos mencionados, incluindo a influenciadora Malu Borges.

Malu Borges se manifestou em um vídeo onde analisou os comentários feitos em sua referência na planilha. A influenciadora enfatizou a importância do feedback, independentemente de sua origem, afirmando que “todo feedback é válido” e ressaltou a necessidade de obter opiniões construtivas. Ela expressou sua tranquilidade ao notar que os comentários se concentraram no aspecto profissional e não atacaram sua personalidade ou conduta pessoal.

“O que mais me acalma é que ninguém ali falou sobre Maria Luisa pessoalmente. Os comentários foram focados na minha atuação profissional. Isso me tranquiliza, pois não recebi críticas sobre educação ou tratamento com as pessoas, o que realmente me deixaria chateada”, afirmou Malu.

Outro influenciador mencionado na lista, Alvaro Xaro, também se posicionou sobre as referências em seu nome. Em uma gravação publicada em seu perfil nas redes sociais, ele optou por destacar os feedbacks positivos entre as críticas. “Embora tenha havido comentários negativos, também existem aqueles que me apoiam e falam bem. Se fosse para elogiar, provavelmente não estaríamos aqui discutindo isso”, comentou Alvaro, indicando que escolheu focar nas opiniões favoráveis e seguir em frente.

A planilha do “exposed”, como foi chamada, contém uma série de classificações anônimas sobre influenciadores como Bruna Marquezine, Rafa Kalimann, Jade Picon, Diogo Defante, Lexa e Preta Gil. Com mais de 100 páginas, o documento organiza os comentários em duas categorias principais: “Como foi trabalhar com esse influenciador?” e “Conselho para colegas da área”.

Os feedbacks contidos na planilha têm circulado amplamente nas plataformas digitais, gerando debates e reflexões sobre a cultura de exposição nas redes sociais e a relação entre influenciadores e seus contratantes. A situação ressalta a crescente importância do feedback anônimo e o impacto das opiniões públicas no universo dos influenciadores digitais.