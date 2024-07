“Malandragem” ganha versão na voz de Ana Carolina

Ana canta Cássia, a turnê de Ana Carolina em homenagem à Cássia Eller que já foi vista por mais de 400.000 pessoas, é um sucesso tão grande que a cantora decidiu eternizá-la. Seu show em São Paulo no Tokio Marine Hall foi inteiramente gravado, e o projeto será lançado em partes ao longo de 2024. A primeira a se tornar single é o estrondoso sucesso “Malandragem”. Composta por Cazuza e Frejat, e eternizada na voz de Cássia Eller, ganhou uma nova e potente roupagem na voz de Ana Carolina e é a música de abertura do show dirigido por Jorge Farjalla que tem arrebatado público e crítica. A canção está disponível em todas as plataformas digitais de áudio. E, o clipe da música, que também ganhou direção de Farjalla, está disponível no canal oficial de Ana Carolina no YouTube.

Com o registro do show ao vivo, os fãs vão poder lembrar para sempre como Ana Carolina passeia pelos diversos ritmos que Cássia Eller navegou ao longo de sua carreira, e trouxe novos arranjos que conectam harmoniosamente os dois fortíssimos DNAs das artistas.

“Chego a esse lançamento e ao fim dessa turnê com imensa gratidão à Cássia. Falei por diversas vezes o quanto essa artista superlativa mudou minha vida e minha carreira quando estava começando. Hoje posso dizer que Ana Canta Cássia voltou a me mudar, me reconectar com meu universo musical. Não tinha como não lançar essas canções para deixá-las num lugar especial pra mim e pros fãs. Espero que curtam como eu curti todo esse processo. Viva Cássia!“, diz Ana Carolina.

Um show em cinco atos – Dirigido por Jorge Farjalla, “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” tem um esqueleto teatral ao passear por cinco atos, que são conduzidos por músicas que remetem a cada um deles: “Cartas”, logo na abertura do show, traz canções que se comunicam em estado de poesia pura; “Palavras” começa a investigar outros universos das duas cantoras, incluindo a paixão mútua pelo samba; “Sabotagem” é um momento da Cássia debochada e cheia de questionamentos sobre o status quo, enquanto “Girassol” traz de volta a delicadeza para a coroar a celebração. O último bloco é, claro, um bis cheio de hits de Ana Carolina.

Ana Carolina se apresenta ao lado de uma banda composta Juliano Valle (teclados, programações, voz), Theo Silva (guitarras e violões), Lancaster Pinto (baixo e voz), Thiago Faria (violoncelo e voz), Cesinha (bateria, cajon, Kokoriko e voz), Leonardo Reis (percussão, cajon, Kokoriko e voz).

As últimas datas da turnê podem ser encontradas em www.ana-carolina.com.

Sobre Ana Carolina – Cantora, compositora, arranjadora, produtora, instrumentista, musicista e artista plástica, Ana Carolina lançou seu primeiro disco em 1999; hoje, sua carreira já inclui 12 álbuns, seis DVDs e mais de cinco milhões de discos vendidos. Entre outros, ganhou sete vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música. O primeiro grande sucesso, “Garganta”, viria já no primeiro álbum. Depois dele, emplacou cerca de 30 singles nas paradas brasileiras.

As composições da artista já foram gravadas por nomes importantes como Maria Bethânia, Gal Costa, John Legend, Esperanza Spalding, Chiara Civello, Jorge Vercillo, Mart’nália, Zizi e Luiza Possi, Pedro Camargo Mariano, Preta Gil, entre outros. Em suas composições fez parcerias com Seu Jorge, Luiz Melodia, Gilberto Gil e Guinga, entre muitos outros.

Em 2009, quando completou 10 anos de carreira, lançou o álbum “N9ve”, no qual destaca-se a canção “Entreolhares (The Way You’re Looking at Me)”, em um dueto com o cantor, compositor e pianista americano John Legend. A canção alcançou o topo da Billboard Hot Songs (Rio de Janeiro), e o 34° na Billboard Hot 100 Airplay. No mesmo ano, lançou a coletânea de canção, “Ana Carolina + Um”, com duas canções inéditas e participação de vários cantores, entre eles, Maria Gadú, Maria Bethânia, Roberta Sá, Totonho Villeroy, entre outros. Em 2012 gravou duetos com astros da música internacional, como Tony Bennett e Alejandro Sanz, e seu CD #AC trouxe a cantora dividindo os microfones com Chico Buarque.

Em 2019, Ana Carolina lançou seu mais recente álbum, “Fogueira em Alto Mar”, primeiro trabalho de inéditas em pouco mais de 6 anos. Ele reflete toda a excelência, empenho e musicalidade que a deixaram conhecida no mercado nacional e internacional.

Desde 2022, está em turnê do projeto “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você” , em que celebra a obra inigualável de Cássia Eller no ano em que faria 60 anos.

Atualmente, Ana Carolina contabiliza cerca de seis milhões de seguidores em suas redes sociais.

Sobre Cássia Eller – cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira. Foi uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90 e eleita a 18ª maior voz e a 40º maior artista da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil. Lançou cinco álbuns de estúdio em vida: Cássia Eller (1990), O Marginal (1992), Cássia Eller (1994), Veneno AntiMonotonia (1997) e Com Você… Meu Mundo Ficaria Completo (1999). Seu sexto álbum de estúdio, Dez de Dezembro (2002) foi lançado postumamente. O álbum mais bem-sucedido de Cássia foi o Acústico MTV (2001), com mais de um milhão de cópias vendidas e um prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock.

Cássia morreu aos 39 anos em 29 de dezembro de 2001, após um infarto do miocárdio causado por uma malformação de seu coração.