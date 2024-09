Malafaia explica por que Marçal não subiu no trio e diz que “candidato queria lacrar”

O pastor Silas Malafaia, organizador do ato de 7 de setembro na Avenida Paulista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que Pablo Marçal (PRTB) mente e que ele não subiu no trio pois o evento já tinha acabado.

Marçal disse que foi impedido de subir no trio. No início da noite deste sábado (7), após o evento, o ex-coach emitiu nota relatando que foi “surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão”.

O candidato narrou que voltou para o Brasil e foi direto ao ato. “Essa foi só mais uma manobra frustrada dos desesperados que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo”, pontuou. O ex-coach estava em El Salvador.

Malafaia disse que todos os candidatos tiveram acesso ao trio. Ele pontuou que Ricardo Nunes (MDB) e Marina Helena (Novo) subiram, e o mesmo aconteceria com Marçal, caso ele chegasse durante o evento.

“Ele queria subir para quê? Para lacrar, fazer os vídeos dele?”, disse o pastor. Malafaia ainda sugeriu que o candidato do PRTB teme o ministro Alexandre Moraes.

“Ele mente. Tem milhares de testemunhas, Bolsonaro convidou os candidatos. A menina do Novo (Marina Helena) subiu, o prefeito subiu. Ele chegou quando acabou, quando o locutor encerrou. Por que não veio antes? Ah vai dizer que tava em viagem. É mesmo, ou é medo do Alexandre de Moraes? Ele foi impedido pois já tinha acabado, ele queria subir para quê? Para lacrar, fazer os vídeos dele?”, indagou Silas Malafaia.