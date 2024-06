Make-A-Wish Brasil® abre inscrições para torneio beneficente de beach tennis

A Make-A-Wish® Brasil, organização dedicada a realizar sonhos de crianças em tratamento de doenças graves, prepara a 2ª edição do Play For Wishes, campeonato beneficente de beach tennis. O torneio, que acontecerá em 23 de junho (domingo), na arena Bosque Beach Tennis, em São Paulo, convida os amantes desse esporte, que ainda é uma febre na cidade, para ir ao Play transformar vidas.

O Play For Wishes terá 9 categorias, entre FUN, B e C, e masculinas, femininas e mista. Com as inscrições, o valor arrecadado irá ajudar na realização de sonhos de crianças e adolescentes atendidos pela Make-A-Wish Brasil. A expectativa é de mais de 150 atletas no evento.

As inscrições estão abertas até 20 de junho na plataforma Letz Play

Serviço: Play For Wishes:

Data: 23 de junho (domingo)

Horário: das 8h às 21h

Local: Bosque Beach Tennis

Endereço: Av. Morumbi, 5200, São Paulo – SP – 05650-000

Inscrição: R$ 150,00 (Chave PIX: eventos@makeawish.org | Envio de comprovante: (11) 94713-3630

Entrada: Gratuita (participantes que irão apenas assistir aos jogos)