Maitê Proença e Debora Olivieri estreiam a comédia “Duas Irmãs & Um Casamento” no RJ

Maitê Proença e Debora Olivieri interpretarão irmãs na mais recente peça do renomado dramaturgo inglês Peter Quilter, já encenada na Europa e inédita no Brasil. “Duas Irmãs & Um Casamento”, com direção de Ernesto Piccolo, é uma comédia que traz uma história emocionante e divertida sobre a complexidade dos laços familiares, sororidade, etarismo, autoestima, desejos e amor. A temporada de estreia será no Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, de 11 de outubro a 24 de novembro, sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Brasilcap, com patrocínio do Laboratório Cristália, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O público acompanhará o reencontro de duas irmãs, Catarina (Maitê Proença) e Rosa (Debora Olivieri), ambas na faixa dos 60 anos, que se reúnem em uma pitoresca casa de campo para organizar um casamento. Catarina, sofisticada e bem-sucedida, enfrenta os desafios de múltiplos divórcios, enquanto Rosa, solteira e independente, traz uma perspectiva não convencional à sua vida. Juntas, elas relembram o passado e confrontam seus medos e anseios, através de confissões hilariantes e memórias evocadas, trazendo uma mensagem de esperança e celebração da vida. A narrativa é repleta de risos, memórias e uma pitada de loucura.

A peça aborda temas universais como o envelhecimento, a solidão e a importância da família, oferecendo uma reflexão sobre o que realmente vale a pena na vida. Com humor sarcástico, mas também afetuoso e inteligente, a comédia desafia estereótipos e encoraja o espectador a encontrar alegria nos momentos mais inesperados, destacando a importância do amor e da amizade.

“Duas Irmãs & Um Casamento” é a mais nova comédia do autor Peter Quilter, com direção de Ernesto Piccolo, a mesma dupla responsável pelo grande sucesso “Duetos”, protagonizado por Patricya Travassos e Eduardo Moscovis, que já atraiu mais de 100 mil espectadores em 14 cidades brasileiras, consagrando-se como um sucesso de público no país. No cenário internacional, a peça foi montada em mais de 20 países e traduzida para mais de 10 idiomas, reforçando a reputação de Quilter como um dos mais populares autores de comédia teatral contemporânea.

Sobre MAITÊ PROENÇA:



Maitê Proença é uma renomada atriz, escritora e apresentadora brasileira, com uma carreira de mais de quatro décadas no teatro, cinema e televisão. Iniciou sua trajetória artística nos anos 1980, tornando-se conhecida por papéis marcantes em novelas da TV, como “As Três Marias” e “Gabriela”, na Globo, e, “Dona Beija”, na Manchete. Além da televisão, Maitê destacou-se no cinema, participando de filmes como “Kuarup” e “A Dama do Cine Shanghai”. No teatro, estrelou diversas peças de sucesso, como “A Mulher de Bath”, “As Meninas” e “À Beira do Abismo Me Cresceram Asas”. Como escritora, lançou livros aclamados, incluindo “Uma Vida Inventada” e “Entre Ossos e a Escrita”. Como apresentadora esteve à frente de programas como “Saia Justa” onde exibiu ainda mais a sua versatilidade artística. Proença também é reconhecida por suas palestras, abordando temas como “Motivação e Superação”, impactando públicos por todo o Brasil.

Sobre DEBORA OLIVIERI:

Debora Olivieri é uma atriz brasileira com uma carreira de mais de 40 anos, reconhecida por seu trabalho no teatro, televisão e cinema. Nascida em São Paulo, é filha do também ator Felipe Wagner e sobrinha da atriz Ida Gomes. Débora iniciou sua trajetória na televisão em programas como “Os Trapalhões” e “Rá-Tim-Bum”, e consolidou sua carreira em telenovelas como “Chiquititas” (onde interpretou a vilã Carmem), “Terra Nostra”, “Êta Mundo Bom!” e “Salve-se Quem Puder”. Ela também participou de minisséries como “Presença de Anita” e “Desejos de Mulher”, e em séries de humor, como “Toma Lá, Dá Cá” e “Pé na Cova”. No cinema, Débora atuou em filmes como “Isolados” e “O Vendedor de Passados”, além de curtas e longas de destaque. No teatro, sua atuação foi amplamente aclamada em peças como “O Diário de Anne Frank” e “Rosa”, pela qual foi indicada ao Prêmio Shell e ao Prêmio APTR de Teatro de Melhor Atriz.

Sobre ERNESTO PICCOLO:

O diretor Ernesto Piccolo, aclamado como o “rei das comédias cariocas,” é responsável por uma série de sucessos teatrais. Além de “Duetos,” Piccolo dirigiu “A História de Nós Dois” com Alexandra Richter, que permaneceu mais de 15 anos em cartaz, e “Doidas & Santas,” estrelada por Cissa Guimarães, que celebra 10 anos de sucesso este ano. Outro grande destaque em sua carreira são os blockbusters “Divã”, protagonizado por Lília Cabral, que também foi adaptado para o cinema e a adaptação para o teatro de “D.P.A.” do canal Gloob. A série, que está há mais de 10 anos no ar, já rendeu três filmes e está em sua segunda versão para o teatro pelas mãos do diretor.

Sobre PETER QUILTER:

Peter Quilter é conhecido por sucessos como “Duetos,” atualmente em cartaz no Brasil com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis. “Duetos” já foi visto por mais de 100 mil pessoas e encenado em mais de 20 países. Quilter tem peças apresentadas na Broadway e no West End, e seus roteiros foram adaptados para Hollywood.

Entre seus sucessos, destaca-se o espetáculo “Gloriosa,” encenado no Brasil por Marília Pêra e Eduardo Galvão. Esta peça foi adaptada para o cinema como “Florence Foster Jenkins,” estrelado por Meryl Streep, que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, e o filme também recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Figurino.

Quilter é também o autor de “Além do Arco-Íris”, que no Brasil foi protagonizado por Claudia Netto. Este musical ganhou três indicações ao Tony Award e quatro ao Olivier Award, incluindo Melhor Nova Peça. Foi adaptado para o cinema como “Judy”, estrelado por Renée Zellweger, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz pelo papel.

Peter Quilter escreveu dezenas de peças de sucesso, com seu trabalho sendo apresentado nos principais teatros em mais de 40 países ao redor do mundo e traduzido para mais de 30 idiomas.

Sobre a BRASILCAP:

Desde 1995, a Brasilcap já distribuiu mais de R$ 2,5 bilhões em prêmios, que abrangem aproximadamente 700 mil títulos contemplados. Atualmente, a Companhia conta com mais de 2,5 milhões de clientes e um portfólio diferenciado de soluções de capitalização. Como referência de mercado, a Brasilcap entende que é seu papel transformar a realidade da sociedade. Por isso, a companhia incentiva projetos de desenvolvimento, divulgação e preservação da cultura brasileira, ao apoiar exposições, peças teatrais, musicais, filmes, entre outras manifestações artísticas, tanto por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, como de forma direta.

Sobre o LABORATÓRIO CRISTÁLIA:

Fundado há 52 anos, o Laboratório Cristália é uma das maiores indústrias farmacêutica, farmoquímica e de biotecnologia do país. Fornece medicamentos essenciais para 95% dos hospitais brasileiros e está presente em mais de 65 mil farmácias. Com 10 plantas industriais, produz não apenas o medicamento final, mas é também o maior produtor de IFAs -Insumos Farmacêuticos Ativos- sediado no Brasil. O Cristália acredita que Cultura faz bem à saúde. Por isso o laboratório possui um calendário de apoio a eventos durante todo o ano, com atividades regionais culturais e esportivas e também para o grande público com espetáculos de alta qualidade, como “Duas Irmãs & Um Casamento”.

Sobre a INOVA BRAND:

A Inova Brand, em parceria com a Everybody Produções, é responsável pela produção, comercial e marketing do espetáculo “Duas Irmãs & Um Casamento”, de Peter Quilter, estrelado por Maitê Proença e Debora Olivieri, sob a direção de Ernesto Piccolo. Especializada em entretenimento e cultura, a Inova já gerenciou o marketing de mais de 80 produções teatrais e também atua como produtora.

Atualmente, lidera a produção geral, marketing e comercial do espetáculo “Duetos, A Comédia de Peter Quilter”, protagonizado por Patricya Travassos e Eduardo Moscovis. “Duetos” já atraiu mais de 100 mil espectadores em 14 cidades brasileiras, mantendo temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo, além de excursionar por outras regiões do país. Internacionalmente, a peça foi produzida em mais de 20 países e traduzida para mais de 10 idiomas.

Além disso, a Inova Brand está à frente da produção, comercial e marketing de “Sonho Encantado de Cordel, O Musical”, inspirado no enredo de 2005, criado por Rosa Magalhães para a Imperatriz Leopoldinense, em homenagem ao centenário de Hans Christian Andersen. Com 14 atores, cantores e multi-instrumentistas, a peça une a vida e os contos de fadas do renomado autor à rica tradição da literatura de cordel, ambientada no Nordeste brasileiro. Com temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro, o musical também fará uma turnê por seis cidades do nordeste e Brasília.

Para 2025, a Inova já confirmou duas novas estreias: a comédia inédita de Peter Quilter, “A Manhã Seguinte”, e o aguardado “TV Colosso, O Musical”, inspirado no icônico programa da TV Globo.

A agência também mantém uma parceria de produção com a Ziss Entretenimento, com projetos como “Avenida Brasil, O Musical”, licenciado pela TV Globo, e “A Infância de Romeu e Julieta, O Musical”, licenciado pelo SBT.

Atualmente, a Inova Brand também é responsável pelo marketing de “D.P.A. A PEÇA”, adaptação oficial da série de televisão “D.P.A.”, exibida há mais de 10 anos no canal Gloob e que já conta com quatro filmes de grande sucesso, vistos por milhões de espectadores. Em sua segunda edição, a peça percorreu mais de 20 cidades brasileiras, após temporadas de êxito no Rio de Janeiro e São Paulo, sob produção da Ziss Entretenimento. Além disso, a agência gerencia o marketing de espetáculos como “A Iluminada”, estrelado por Heloísa Périssé, e de outras produções externas.

Ficha técnica:

Elenco: Maitê Proença e Debora Olivieri

Texto: Peter Quilter

Direção: Ernesto Piccolo

Cenário: Rostand Albuquerque

Figurino: Marília Carneiro

Iluminação: Luiz Paulo Nenen

Trilha Sonora: Rodrigo Penna

Programação Visual: Mauricio Tavares

Fotos de estúdio: Thiago Bruno

Assessoria de Imprensa: Carlos Pinho

Assistência de Direção: João Maia

Assistente de Figurino: Patricia Muniz

Idealização e Produção Geral: Sérgio Lopes

Produção, Marketing e Comercial: Inova Brand

Coordenação de Produção: Filomena Mancuzo

Direção de Produção: Ana Paula Abreu e Renata Blasi – Diálogo da Arte Produções Culturais

Realização: Everybody Produções,Ministério da Cultura,Governo Federal –Brasil: União e Reconstrução

Serviço:

“Duas Irmãs & Um Casamento”

TEMPORADA: DE 11 OUTUBRO ATÉ 24 NOVEMBRO

ONDE: Teatro Clara Nunes – Shopping da Gávea – Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 370, Gávea, Rio de Janeiro – RJ

SESSÕES: sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h

Ingressos:

Plateia: R$150,00 (inteira) / R$75,00 (meia-entrada)

Balcão: R$150,00 (inteira) / R$75,00 (meia-entrada)

Balcão Popular: R$39,00 (inteira) / R$ 19,50 (meia-entrada)

Vendas na bilheteria do Teatro Clara Nunes e no site: https://bileto.sympla.com.br/event/97098/d/272026

Classificação etária: 12 anos

Duração: 70 minutos

Rede social oficial do espetáculo: https://www.instagram.com/duasirmaseumcasamento/