Mais Shopping se torna palco de grandes eventos esportivos em outubro e novembro

O Mais Shopping, localizado em Santo Amaro, reafirma seu papel como anfitrião de grandes eventos esportivos, sediando dois importantes torneios nos meses de outubro e novembro. Entre os dias 17 e 20 de outubro, o shopping será palco da 4ª etapa do Campeonato Paulista de basquete 3×3 e do torneio Rainha da Quadra, que trará as melhores equipes de basquete do Estado. Logo em seguida, de 30 de outubro a 1º de novembro, o Torneio Latino-Americano de Boxe retorna para sua segunda edição, reunindo atletas amadores e profissionais em um espetáculo de esporte e inclusão social.

A competição de basquete, organizada pela Federação Paulista de Basquete (FPB), contará com as categorias Sub-18 e Sub-23, tanto femininas quanto masculinas, e as aguardadas finais do Rainha da Quadra. A entrada é gratuita e contará com ativações interativas e sorteio de brindes para os visitantes.

Já o Torneio Latino-Americano de Boxe, que acontece logo após, une esporte e transformação social, promovendo a participação de alunos de escolas públicas da região nas fases classificatórias. As finais amadoras e os combates profissionais, incluindo a defesa dos títulos internacionais de Klisman Simão, acontecem no dia 1º de novembro. Assim como na primeira edição, a entrada será gratuita mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições locais. Para assistir aos combates, precisa resgatar o cupom no aplicativo do shopping e seguir o passo a passo do regulamento.

“Nosso objetivo é consolidar o Mais Shopping como referência em grandes eventos esportivos, criando uma identidade própria, diferente dos shoppings que optam por eventos licenciados e padronizados. Além de promover essas atividades, integramos ações de ESG com projetos em parceria com escolas, incentivando a participação ativa dos alunos e reforçando o engajamento com a comunidade”, afirma Arnaldo Oliveira, gerente de marketing do Mais Shopping

Datas e Horários:

4ª Etapa do Campeonato Paulista de 3×3 e Rainha da Quadra

Local: Praça de Eventos – Piso Santo Amaro

17 de outubro: Sub-18 Feminino e Sub-23 Feminino

18 de outubro: Sub-18 Masculino

19 de outubro: Sub-23 Masculino e Rainha da Quadra

20 de outubro: Adulto Masculino e Feminino

Entrada gratuita

Torneio Latino-Americano de Boxe – 2ª Edição

Local: Praça de Eventos – Piso Santo Amaro

30 e 31 de outubro: Fase Classificatória (Alunos de Escolas Públicas)

1º de novembro, das 13h às 17h: Finais Amadoras

1º de novembro, das 18h às 21h: Lutas Profissionais

Entrada: 2kg de alimentos não perecíveis