Mais Shopping recebe Circo da Galinha Pintadinha 

O Circo da Galinha Pintadinha chegou ao Mais Shopping, localizado na Zona Sul de São Paulo, próximo à estação Largo Treze do metrô. A atração infantil promete dias de muita diversão na companhia da Galinha Pintadinha, Galo Carijó e toda a turma mais querida da criançada. O espaço temático traz uma série de atividades especialmente projetadas para crianças de até 12 anos.

Desde emocionantes escaladas, perfeitas para os pequenos aventureiros, até um cineminha exclusivo com vídeos da Galinha Pintadinha, ideal para liberar as energias dançando ao som de clássicos da turminha como o Pintinho Amarelinho, Borboletinha e a Dona Aranha.

A ativação também conta com um piano de chão onde as crianças podem soltar sua criatividade pulando entre as teclas, descobrindo as notas musicais e compondo sua própria melodia. Além disso, quatro opções diferentes de escorregadores, garantem muito frio na barriga.

Como atração principal, e preferida do público, uma imperdível piscina de bolinhas equipada com motores que desencadeiam uma cascata de bolinhas coloridas, está presente para encantar e surpreender os visitantes.

A fim de estimular a criatividade e imaginação, brincadeiras lúdicas que promovem contato com outras crianças, são uma ótima maneira de nutrir a infância. O Circo da Galinha Pintadinha estará em exibição até o dia 01 de maio, proporcionando uma experiência completa e repleta de opções para a criançada.

Serviço: Circo da Galinha Pintadinha

Data: De 12/03 até 01/05.

Horário: Segunda a Sábado: 10h às 22h; Domingos e Feriados: 14h às 20h

Local: Praça de Eventos – Piso Santo Amaro

Valor: 20 minutos = R$30,00; 40 minutos = R$45,00