Mais Shopping recebe a segunda edição do Torneio Latino-Americano de Boxe 

Após o sucesso da edição anterior, o Mais Shopping, localizado na Zona Sul de São Paulo, volta a ser palco de um dos maiores eventos de boxe no Brasil. De 30 de outubro a 1º de novembro de 2024, o empreendimento sediará a segunda edição do Torneio Latino-Americano de Boxe, em parceria com a Seven Boxe Combat, promovendo o esporte como ferramenta de transformação social e inclusão.

A segunda edição destaca ainda mais o compromisso social do evento, ampliando sua participação para alunos de escolas públicas da região. Estudantes das escolas E.E. Lauro Pereira Travassos, E.E. Dep. João Sussumu Hirata, E.E. Padre Tiago Alberione, E.E. Dr. Ayres Neto e E.E. Padre Pasqualle Filippeli disputarão a fase classificatória nos dias 30 e 31 de outubro, na arena montada na Praça de Eventos – Piso Santo Amaro.

Os jovens amadores terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades, com as finais sendo realizadas no dia 1º de novembro, das 13h às 17h. Para assistir às lutas, os espectadores são convidados a doar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições de caridade locais.

O ponto alto do evento acontecerá no dia 1º de novembro, das 18h às 21h, quando o público poderá acompanhar lutas profissionais de alto nível. Entre os destaques está a luta entre o brasileiro Klisman Simão e o dominicano Brahian Medina, valendo a defesa dos títulos Latino Jr. Middleweight da International Boxing Federation (IBF) e FECONSUR da World Boxing Council (WBC), na categoria super meio-médio.

Além disso, outras promessas do boxe brasileiro, como Ellem Taynara Conceição da Silva, Pedro Guilherme dos Santos, Mateus Munhoz Matias da Penha e Thales Simão, também subirão ao ringue para disputas contra adversários a serem anunciados.

Assim como em 2023, o evento no Mais Shopping reafirma a importância do esporte na transformação da vida de crianças e jovens, e aproxima o público de uma modalidade rica em técnica, disciplina e valores. “O boxe é uma ferramenta poderosa de inclusão social, e eventos como esse permitem que crianças e adolescentes vejam que o esporte pode ser um caminho para grandes realizações,” afirma Arnaldo Oliveira, gerente de marketing do empreendimento.

A Seven Boxe Combat expressa entusiasmo por oferecer ao público, além de um evento emocionante, uma oportunidade de aprendizado, lazer e união. “O Brasil é o país do esporte, repleto de talentos incríveis e um público apaixonado. Contudo, o acesso a algumas modalidades ainda é limitado. Por isso, estamos extremamente felizes em realizar mais um evento de boxe, permitindo que as famílias brasileiras possam acompanhar de perto essa modalidade” – ressalta Rafael Cunha, advogado desportivo e responsável pela Seven Boxe Combat.

Com uma programação que abrange iniciação amadora e disputas profissionais, o torneio promete repetir o sucesso da edição anterior, reunindo o público em torno de grandes emoções e combates. Para participar, basta resgatar o cupom no aplicativo do Mais Shopping e doar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições da região.

Serviço: Torneio Latino-Americano de Boxe – 2ª Edição

Datas: 30 de outubro a 1 de novembro de 2024

Local: Praça de Eventos, Mais Shopping – Zona Sul de São Paulo

Entrada: Doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis

Fase Classificatória (Alunos): 30 e 31 de outubro

Finais (Alunos): 1 de novembro, das 13h às 17h

Lutas Profissionais: 1 de novembro, das 18h às 21h