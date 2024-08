Mais Shopping promove desfile de moda infantil com presença de influenciadores

No dia 30 de agosto, o Mais Shopping em Santo Amaro será palco de um evento de moda infantil, em parceria com a loja Stikids e a marca Kookabu, que se unem para apresentar a Coleção de Verão ’25 em dois desfiles com muito estilo e tendências que serão apresentados por influenciadores mirins.

O evento, que acontece na Praça de Eventos do shopping, fortalece a presença do Mais Shopping no cenário de moda infantil. Para ampliar o alcance e impacto do evento, influenciadores digitais foram convidados para desfilar, trazendo cobertura na imprensa e gerando mídia espontânea, contanto inclusive contando com a influenciadora Sophia Almeida como repórter por um dia, mostrando os bastidores do evento para os seus seguidores.

“Nós temos um carinho especial com o público infantil. Sempre buscamos criar ativações e atividades que encantem as famílias. O desfile é uma forma de levar essa diversão e entretenimento para nossos clientes, principalmente, para os pequenos que assistirão a esse desfile especial”, afirma Arnaldo Oliveira, gerente de marketing do Mais Shopping.

Além das coleções da Stikids e Kookabu, o desfile conta com a participação de marcas como Kyly, Alakazoo, Brandili, Elian, Kiki, Rei Rex e Kely Kety. Após os desfiles, as crianças terão a oportunidade de participar de um momento de descontração com o Meet & Greet exclusivo com o personagem da marca.

O Mais Shopping ainda recebe o desfile do Catwalk nos dias 31/08 e 01/09, com o tema “Space”. O evento também conta com apresentações de música e dança. Para mais informações, acesse o site ou redes sociais do shopping.

Serviços:

Desfile

Data: 30/08

Horários dos desfiles: 16:00h e 18:00h

Local: Mais Shopping, Praça de Eventos – Rua Amador Bueno, N° 229 Santo Amaro – São Paulo – SP

Meet & Greet:

Horário: 19:00h

Local: Em frente à loja Stikids, Piso Granja Julieta

*Baixe o app do Mais Shopping, preencha seu cadastro, e resgate um cupom na aba “CUPONS” para garantir uma foto com o Kookabu às 19h. No dia 30/08, apresente o QR Code na loja Stikids – Piso Granja Julieta para retirar seu ingresso, que é obrigatório para a entrada no evento.