Mais Shopping promove concurso “Cabelo Maluco” para crianças da região

As férias chegaram e o Mais Shopping, localizado na zona sul da capital paulista, próximo à estação Largo Treze na CPTM, está repleto de atividades gratuitas para toda a família.

O divertido concurso “Cabelo Maluco”, que recentemente se destacou nas redes sociais, chega ao shopping e promete agitar os fins de semana em Santo Amaro. As crianças com os penteados mais criativos e “malucos” concorrem a prêmios, incluindo alguns em dinheiro, que chegam a até 500 reais.

A diversão e a criatividade estão garantidas no evento que ocorre em 28/01. Para participar, basta baixar o aplicativo do shopping, resgatar o cupom e efetuar o cadastro online a partir de 12/01.

Além disso, o shopping oferecerá um teatrinho infantil tradicional, encantando as crianças com as histórias de “A Bela e a Fera” (21/01) e “O Mágico de Oz” (28/01).

“Estamos trazendo dois grandes clássicos da literatura infantil, ‘O Mágico de Oz’ e ‘A Bela e a Fera’, como atrações especiais para as férias. O destaque fica por conta do concurso ‘Cabelo Maluco’, uma tendência nas redes sociais. Queremos envolver as famílias, estimulando a criação de penteados diferentes e inusitados, culminando em um desfile especial com premiação no shopping”, destaca Arnaldo Oliveira, gerente de marketing do empreendimento.

Todas as informações sobre o evento estão disponíveis no site do Mais Shopping, localizado na Rua Amador Bueno, 229, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo.

Serviço:

Concurso “Cabelo Maluco”

Local: Praça de Alimentação, Piso Chácara Flora

Data: 28/01

Horário: A partir das 14h.

Teatro Infantil

Local: Praça de Alimentação, Piso Chácara Flora

Data e Horário:

“A Bela e a Fera”: 21/01 às 16h.

“O Mágico de OZ”: 28/01 às 14h.